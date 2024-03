Gianni Morandi è pronto a tornare in onda in prima serata con un programma tutto suo dal titolo ‘Evviva!‘. L’eterno ragazzo della canzone italiana, a 79 anni, ha carica da vendere e si lancia in questo nuovo progetto. Scopriamo quando andrà in onda e di cosa parla lo show.

Arriva “Evviva!”, il nuovo programma di Gianni Morandi

La grande novità di questa primavera 2024 in Rai prende il nome di Gianni Morandi. Il cantante condurrà infatti un nuovo show dal titolo ‘Evviva!’ che andrà in onda nei prossimi mesi in prima serata su Rai1. Ad annunciarlo è Rai Pubblicità che, tra le novità di aprile e maggio sull’emittente pubblica, inserisce anche questo nuovo show condotto da Gianni Morandi. Ma di cosa parlerà?

Poche le informazioni che al momento abbiamo, ma “Evviva!” racconterà l’Italia, la storia e i personaggi che ne costruiscono il patrimonio culturale con allegria e divertimento. Come si può leggere nel pdf di presentazione:

“Si tratta di un itinerario in cui si narra la tv in tv. Gianni Morandi, affiancato da ospiti e protagonisti di puntata, accompagna il pubblico in un viaggio nel tempo, con l’ausilio delle teche Rai, e nello spazio, con un tour tra le principali bellezze del Paese. Luoghi, ricordi, consapevolezza, leggerezza, riflessione: questi gli ingredienti del programma“.

Ancora una volta verrà ricordata la televisione italiana che quest’anno ha compiuto 70 anni, grazie alle teche Rai che sono state messe a disposizione anche nelle due puntate speciali de Il Rischiatutto70.

Dopo Sanremo, un nuovo programma per il cantante

Gianni Morandi è uno dei cantanti più amati dagli italiani. Due anni fa è stato il grande protagonista del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus e Chiara Ferragni. Molto attento ai social, con foto e post curati, Gianni Morandi è apprezzatissimo dalle nuove generazioni e ora sbarca in prima serata con uno show tutto suo dal titolo ‘Evviva!’.