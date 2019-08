Dopo giorni di assenza, Raffaella Mennoia è tornata attiva su Instagram. L’autrice di Uomini e Donne ha dedicato alcune storie alle critiche ricevute negli ultimi giorni. Una lunga riflessione destinata al popolo del web e al pubblico del programma di Maria De Filippi.

Raffaella Mennoia Instagram: le sue parole

Raffaella Mennoia rompe il silenzio: l’autrice di Uomini e Donne è tornata attiva su Instagram ed ha pubblicato alcune stories. Nei giorni scorsi la donna è stata investita dalle critiche per via della discussione con Teresa Cilia. La Mennoia, allora, ha deciso di pubblicare un lungo messaggio sul popolare social network:

Voglio dirvi che dopo quello che è successo in queste settimane, mio malgrado e con non poco stupore, ho dovuto fare delle riflessioni che riguardano anche Instagram e più che altro quello che questi social possano causare. Ho letto degli insulti gravissimi rivolti alla mia persona che se avessi commesso una strage sarebbero stati meno aggressivi. Commenti che ovviamente raccontano molto di chi li scrive e ben poco della mia persona. […] Non voglio aggiungere nient’altro rispetto a questa situazione che mi ha vista coinvolta. Un’ultima considerazione: la verità rende liberi

Un lungo messaggio che sicuramente avrà fatto riflettere i suoi fan.

Raffaella Mennoia e Teresa Cilia in tribunale?

Per Raffaella Mennoia e Teresa Cilia l’estate è stata rovente. Da amiche, poi colleghe ad acerrime nemiche. Le due donne non hanno risparmiato un solo colpo e adesso potrebbero rincontrarsi in tribunale.

L’ex tronista attacca e l’autrice di Uomini e Donne si difende, facendo forza anche sul sostegno di altri personaggi del programma. Dopo una lunga discussione nata e sviluppatasi sui social, da qualche giorno regna il segno, che potrebbe preannunciare l’arrivo di querele dall’una o dall’altra parte.

Si erano così tanto amate, ma oggi sono rivali e nemiche. Chi dice la verità? Ai posteri l’ardua sentenza.