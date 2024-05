La nostra Raffaella, speciale sulla Carrà: quando in tv e ospiti

A quasi tre anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, la Rai ha deciso di omaggiare una delle più grandi artiste degli ultimi anni con uno speciale. Si tratta di un documentario che racconterà il percorso professionale della showgirl e la sua umanità. Vediamo insieme quando andrà in onda e chi saranno le persone che con la loro testimonianze ricorderanno la Carrà.

La Nostra Raffaella, in onda il documentario sulla vita privata e professionale dell’artista

Appuntamento da non perdere con ‘La Nostra Raffaella‘, una produzione Rai Documentari prodotta da Aurora Tv. Lo speciale mostrerà la vita dell’artista che ha reso grande la Rai partendo dai suoi esordi negli anni Cinquanta e trascinando il pubblico nel suo mondo, fatto di un modo tutto suo di ballare, di vestire, di amare e di pensare. Dopo il talk show dedicato alla Carrà e andato in onda domenica all’interno di Domenica in, su Rai 1 sabato 25 maggio 2024 alle 21.30 sarà trasmesso lo speciale ‘La nostra Raffaella‘.

Attraverso i racconti di chi l’ha conosciuta, viene fuori un ritratto sincero, attento, prezioso della “nostra Raffaella”. Ci saranno le testimonianze di Bruno Vespa; Enzo Paolo Turchi, Irene Ghergo; Maria Grazia Cucinotta e Noemi che spiegheranno al pubblico chi era Raffaella Carrà. Il tutto accompagnato dalle preziosi immagini delle Teche della Rai: da Biagi a Fazio, da Costanzo a Mollica e Minoli. Un viaggio nel tempo ripercorrendo la sua carriera nell’emittente pubblica. Raffaella Carrà non era solo energia, rigore ed empatia ma anche una professionista seria e anticipatrice dei tempi. Perché, come recita il promo Rai, lei era ed è: “Semplice, iconica, empatica, trasgressiva, diva e unica“.

I luoghi dello speciale

Anche la scelta dei luoghi è stata fondamentale per la realizzazione del documentario. Si è optato per il Centro di produzione televisiva di Via Teulada, l’Auditorium del Foro Italico e il Teatro delle Vittorie dove la Carrà faceva riecheggiare le sue famosissime canzoni e la sua inconfondibile risata.