Oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 16 giugno 2024

Oroscopo Paolo Fox del giorno, domenica 16 giugno 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 16 giugno 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sicuramente lo scorso autunno avete vissuto una delle fasi peggiori della vostra vita. Qualcuno ne porta ancora gli strascichi, ma ormai si può dire che a livello astrologico quelle nubi si stanno diradando. Adesso sicuramente avete le idee più chiare su ciò che volete fare in futuro e avete imparato dagli errori che avete commesso in passato. Per chi sta cercando ancora l’anima gemella, questo weekend potrebbe essere propizio per incontrare nuove persone.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna opposta non vi consentirà di iniziare la settimana nel migliore dei modi. Rimangono ancora delle ruggini fra voi e il partner ma anche delle incomprensioni nei rapporti con i vostri familiari. Cercate di essere un po’ più risoluti soprattutto se state lavorando ad alcuni progetti da portare avanti. Non è questo il momento di tirarvi indietro soprattutto se siete particolarmente ambiziosi. Non curatevi di coloro che cercheranno di dissuadervi dal portare avanti i vostri progetti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Approfittate di questa buona posizione della Luna per vivere un weekend all’insegna dello svago e del divertimento. Ci sono tutte le condizioni per ritrovare quella calma e quella serenità che ultimamente vi sono mancate. Il passaggio di Giove nel segno vi fornirà quegli argomenti giusti per ritrovare il feeling anche con quelle persone che ultimamente si sono allontanate da voi. In amore dovrete cercare di essere più intraprendenti, soprattutto se siete reduci da una separazione e volete rimettervi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Da lunedì avrete Mercurio e Venere dalla vostra parte. Questo significherà maggiori successi e gratificazioni, ma anche rapporti più sinceri e cordiali con gli altri e maggiore intesa con il partner. Secondo l’Oroscopo del giorno, dovrete cercare di limitare gli effetti della Luna dissonante che renderà un po’ tesi i rapporti in famiglia. A volte tende ad affiorare in voi la malinconia legata alle vicende del passato. Cercate invece di concentrarvi sul presente e sul futuro, anche perché il passato non torna più.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Dopo un fine settimana piuttosto stimolante inizia una nuova settimana ricca di impegni soprattutto a livello professionale. Questa settimana vi servirà per fare un po’ di chiarezza sui vostri programmi ma anche per fare una cernita delle vostre priorità. Non potrete portare avanti ogni cosa con la stessa determinazione. A volte bisogna sapersi accontentare e accettare i propri limiti. Chi vorrà strafare potrebbe andare incontro ad una disfatta.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State attraversando una fase un po’ complessa della vostra vita. A volte vi capita di pensare che tutto il mondo cospiri contro di voi o vi abbia preso di mira per crearvi ostacoli. Sono pensieri transitori che sono dettati dalla difficoltà del momento. Cercate di fare leva sulle belle amicizie che avete accanto o sulla vostra famiglia e non scoraggiatevi. Le giornate di lunedì e martedì saranno interessanti per programmare il vostro futuro o per studiare un progetto che potrebbe risultare redditizio.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna nel segno vi porterà delle emozioni sincere anche se nella seconda parte di giugno sarete chiamati a fare il punto della situazione per capire da che parte volete andare sia sentimentalmente che professionalmente. Giove in ottimo aspetto vi induce ad innovare o a rinnovare la vostra vita facendo entrare un po’ di aria nuova anche dal punto di vista delle frequentazioni. Ci saranno delle spese per la casa da affrontare quindi evitate di sperperare il vostro denaro per cose inutili.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Con la conclusione delle opposizioni planetarie sarà più facile acquisire nuove certezze e nuove consapevolezze. D’altronde si sa che le difficoltà possono abbatterci o rafforzarci. Voi ne uscirete sicuramente più forti e più maturi da questo periodo sicuramente controverso e ricco di insidie. Adesso avete le idee più chiare anche su ciò che volete realizzare in futuro. Chi sta seguendo un percorso di studi, potrebbe superare degli esami con esito soddisfacente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Ma mano che passano i giorni, ci saranno sempre meno opposizioni planetarie a infastidirti. Per cui, dovresti andare avanti per la tua strada. Qualche problema nato negli ultimi giorni, sarà superato con più facilità. Le prossime sono giornate davvero molto importanti per voi. C’è un progetto importante in vista anche sul lavoro. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Sarete in grado di togliervi ottime soddisfazioni in ogni campo. Piano piano tutto si aggiusta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna contraria potrebbe rendere questa domenica un po’ complicata o molto stancante. Forse state dormendo male anche perché tanti pensieri si stanno affastellando nella vostra mente impedendovi di rilassarvi e di stare bene con voi stessi. Entro martedì però potreste ricevere qualche bella risposta oppure potreste vincere una sfida importante per il vostro futuro. Ecco perché dovrete cercare di non essere pessimisti o di scoraggiarvi. In amore sarà meglio cercare di non agitare le acque.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con la Luna favorevole e Giove in ottimo aspetto, avrete sicuramente il vostro bel da fare per organizzare viaggi, rimpatriate o progettare qualcosa di interessante per il vostro futuro. Marte contrario potrebbe portare qualche piccolo acciacco che vi metterà in grande difficoltà. Si tratta di contrattempi passeggeri che si risolveranno in pochi giorni. In amore sarete voi ad avere in mano le redini della situazione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Quei blocchi che vi hanno frenato nella prima parte di giugno, stanno per crollare lasciando spazio ai vostri sogni e alle vostre ambizioni. Non ci sarà più motivo di essere in apprensione o in ansia per le vostre sorti. Secondo l’Oroscopo del giorno, le giornate del 17, del 18 e del 19, saranno quelle più propizie per un chiarimento definitivo con una persona che negli ultimi tempi vi ha creato qualche grattacapo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.