Tempi duri per i programmi tv delle nostre reti che, in tempi di Covid-19 e distanziamento sociale, cercano di trovare un modo per restare a galla. Alcuni riescono a farlo, altri sono costretti a soccombere. Ed è quello che succede alla terza edizione di “A Raccontare comincia tu“, condotto da Raffaella Carrà. La donna che ha rivoluzionato il mondo della musica e dell’intrattenimento stava per tornare su Rai Tre con il suo format fatto di interviste, aneddoti, abbracci e risate. Da quel che sembra, il programma andrà in pausa forzata. A causa delle restrizioni anti-contagio, Raffaella Carrà ha ben pensato di mettere in standby il ritorno in tv di “A Raccontare comincia tu” in attesa di tempi migliori. Le rivelazioni sono trapelate in una lunga chiacchierata che la showgirl ha rilasciato a El Pais.

Raffaella Carrà: perché non tornerà in tv

“Se devo sedermi a due metri dal mio intervistato e non posso toccarlo o abbracciarlo … be’ parte dell’essenza del programma è andata persa”, afferma Raffaella Carrà. “Le regole bisogna rispettarle e io voglio dare il buon esempio, quindi non posso fare altrimenti“. Durante l’intervista rivela che è molto turbata da questa pandemia, la chiama “un’epidemia ostinata” e, per paura di un possibile contagio e per la paura di non poter svolgere al meglio il suo lavoro, la decisione di prendersi una “pausa forzata dalla tv” è stata inevitabile. Non c’era ancora una data precisa per il ritorno del suo format. Si parlava della stagione 2020/21, ma per come stanno messe le cose, il virus non avrà via così facilmente. E la Carrà decide così di posticipare la trasmissione in attesa di tempi migliori.

“A Raccontare comincia tu”: Raffaella Carrà si prende una pausa

“In pensione? No, assolutamente. Non mi piace affatto quella parola“, aggiunge durante l’intervista. “Il mio ritorno in tv mi ha regalato molte soddisfazioni, più di quando immaginassi. Voglio fare di più. Solo che adesso non posso farlo“. 77 anni e una verve irrefrenabile, Raffaella Carrà ammette che è tempo di prendere respiro e approfittare di questo momento per ricaricare le batterie.

Un vero peccato per lo show di Rai Tre che si era confermato un calderone di grandi emozioni che, nella sua semplicità, aveva trovato un successo di critica e pubblico. Tanti sono stati gli artisti che si sono raccontati, come Sophia Loren, Paolo Sorrentino e Renato Zero, per citare i più celebri.

Purtroppo la scelta è stata presa e non si torna più indietro. E misure restrittive permettendo, è pronto per arrivare nei cinema il film “Ballo Ballo”, un musical ispirato alle canzoni di Raffaella Carrà.