Dopo l’uscita dalla scuola di Amici 24, abbiamo intervistato in esclusiva Raffaella. Una delle ballerine più giovani del talent, ma con grande talento, Raffaella ci ha spiegato come è iniziata la sua avventura nella scuola più spiata d’Italia. Amici di Maria De Filippi è entrato nella sua vita quando ancora molto piccola ha accompagnato l’ex vincitore, Mattia Zenzola, ad un provino. Ecco cosa ci ha raccontato della sua esperienza, dei sogni nel cassetto e quali consigli si è sentita di dare a chi sta già affrontando i provini o li affronterà nei prossimi mesi per tentare di entrare a far parte della classe dell’anno prossimo.

Raffaella, Amici 24: l’intervista esclusiva

Com’è nata la decisione di partecipare ad Amici 24? Hai ricevuto qualche

consiglio prima di entrare?

In passato ho accompagnato Mattia Zenzola per un provino, ma al tempo ero molto piccola.

Quest’anno mi si è presentata questa occasione all’improvviso e sono stata felice di

cogliere questa opportunità. Fin da subito mi sono concentrata sulle coreografie mettendomi in gioco.

Che tipo di esperienza è stata per te questo percorso nella scuola? Cosa ti porti

dietro a livello umano e professionale?

Sia a livello professionale che umano sono stata molto bene e mi sento cresciuta. Sono riuscita ad inserirmi nel migliore dei modi in una classe già forte e coesa e quello che

ho imparato lo porterò con me a vita.

Quali insegnamenti o consigli ti hanno lasciato i professori e i professionisti

con cui hai lavorato durante il programma?

Grazie al lavoro fatto con i ballerini professionisti ho smorzato i miei difetti imparando a

controllare meglio la mia emotività ed espressività.

C’è un’esibizione che ricordi con particolare emozione? Perché ti è rimasta nel

cuore?

L’esibizione che mi è rimasta nel cuore è West Side Story: mi sono immedesimata nella parte come se recitassi in un film o in un musical … mi sono sentita davvero molto coinvolta.

Hai qualche rituale scaramantico prima di salire sul palco o un modo tutto tuo

per gestire l’emozione?

Non ho riti scaramantici, solitamente sono sempre concentrata e non mi faccio coinvolgere

dalle situazioni esterne e sopraffare dalle emozioni.

Secondo te, chi ha più possibilità di vincere Amici 24 nella danza e nel canto?

I ragazzi sono tutti bravi, ma Nicolò è quello che mi emoziona più di tutti quando canta.

C’è un sogno nel cassetto, un coreografo o un artista con cui vorresti assolutamente collaborare?

Il mio sogno è che un domani io possa far parte dell’accademia di Yulia Zagoruychenko.

Infine, che consiglio daresti a chi sogna di entrare nella scuola l’anno prossimo?

Un consiglio che mi sento di dare è quello di essere sempre se stessi mettendoci il cuore

perché, a prescindere da tutto, è un’esperienza meravigliosa che ti porterai per sempre con

te.