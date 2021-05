E’ stato uno dei concorrenti (categoria cantanti) dell’edizione appena conclusa di “Amici”. Non era la prima volta però che Raffaele Renda tentava di entrare nella scuola. Peccato però che ogni tentativo si tramutasse in un insuccesso. Raffaele però ha dimostrato la sua determinazione e non si è arreso davanti i no fino a quando quest’anno è riuscito a coronare il suo sogno.

In questa intervista rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Raffaele ha ripercorso la sua esperienza dichiarando di essere uscito con un bagaglio artistico più ricco. Parlando delle sue paure ha ammesso: “Pensavo di farcela ma invece avevo sempre paura quando arrivavo ai casting. Temevo in particolare il confronto con gli altri. Quando invece quest’anno mi sono presentato ai provini mi sono sentito più sicuro. L’ho vissuta in un altro modo”. Un’edizione che si è conclusa con la vittoria della ballerina Giulia Stabile e proprio parlando di lei Raffaele ha confidato di essere stato felice e di aver tifato per lei. Non è stato però tutto rose e fiori nel suo percorso.

Raffaele ci ha raccontato anche un episodio difficile che lo ha messo davvero con le spalle al muro. Poi però ha trovato la forza di rialzarsi e ora nel suo pezzo vuole lanciare un messaggio di speranza a coloro che non riescono ancora a trovare la propria strada. Raffaele è stato anche al centro del gossip per via del triangolo amoroso che l’ha visto protagonista assieme a Martina Miliddi e a Aka7even.

A tal proposito, ha rivelato che la loro frequentazione procede e che all’interno della scuola ha preferito dedicarsi alla musica. Ha anche parlato del suo rapporto con Aka7even: “Non penso di essere stata egoista. Io consideravo Luca un amico e dopo quello che è successo i rapporti si sono raffreddati”. Nel futuro, sogna di salire nuovamente sul palco del Festival di Sanremo e di poter partire per un tour all’estero.

Intervista a Raffaele Renda

Raffaele, che esperienza è stata quella di “Amici”?

E’ stata un’esperienza bellissima. Entrare nella scuola di “Amici” era un mio sogno sin da quando ero piccolo. In questi anni avevo fatto dei tentativi ma senza successo. La scuola di “Amici” mi ha insegnato tanto sia a livello artistico che personale. Ne sono uscito come una persona nuova e con un bagaglio artistico arricchito.

Immagino che ti sarai fatto autocritica quando i casting non andavano bene. Cosa hai capito?

Penso che l’età abbia giocato a mio sfavore. Non avevo un progetto valido e convincente da poter proporre. Guardandomi indietro, penso di avere avuto la fortuna di non essere stato preso gli scorsi anni perché mi sarei bruciato una grande opportunità.

Prima di entrare nella scuola, ti spaventava qualcosa?

Pensavo di farcela ma invece avevo sempre paura quando arrivavo ai casting. Temevo in particolare il confronto con gli altri. Quando invece quest’anno mi sono presentato ai provini mi sono sentito più sicuro. L’ho vissuta in un altro modo.

Un’edizione che ha visto trionfare Giulia Stabile. Vittoria meritata?

Assolutamente sì. Speravo vincesse e anzi ne ero quasi sicuro. Giulia è una ballerina bravissima, molto valida oltre che una persona stupenda. Sono davvero felice per lei.

La tua storia è simile alla sua. Nella vita hai attraversato dei momenti difficili tanto che avevi pensato di smettere di cantare. Cosa ti ha fatto cambiare idea?

Ho sempre avuto consapevolezza di quello che volevo diventare e degli obiettivi che intendevo raggiungere. Ci sono stati momenti nella vita in cui però vedevo tutto nero e in cui sembrava che nessuno credesse in me. Per un momento, ho pensato anche io di non valere nulla. Ho capito però che non c’era motivo di abbattermi. E’ stata la musica che mi ha ritrovato e che mi ha rimesso in riga.

Al momento della tua eliminazione anche Maria De Filippi si è complimentato con te.

Sono stato fedele a me stesso dall’inizio alla fine del percorso. Mi ha fatto tanto piacere sentire quelle parole da parte di Maria e sono contento che abbia sottolineato il fatto che io sia stato sempre presente. C’è stato tanto lavoro da fare e ho sempre cercato, nonostante le difficoltà, di portare a termine ciò che mi veniva dato. Non volevo perdermi in chiacchiere ma sfruttare al meglio la possibilità che mi era stata data.

Il momento più difficile vissuto nella scuola?

Uno dei momenti più complicati è stato quando Rudy Zerbi mi disse che avrebbe fatto di tutto per non far uscire il mio brano sulle piattaforme digitali. Per me è stato un colpo perché il singolo “Sole alle finestre” era importante per me e il pensiero che non sarebbe uscito mi ha fatto stare male.

E quello più bello?

Il momento più bello è stato vedere lo studio del serale. Sono rimasto senza parole perché ho visto scorrere davanti a me le immagini di quando vedevo “Amici” dal divano. Ho sentito un bel brivido.

Qual è la persona che ha creduto di più in te durante il percorso di Amici?

Arisa. Senza di lei non sarei riuscito a superare dei momenti difficili. E’ stata una bella presenza all’interno della scuola e gliene sono grato. Ho avuto modo di conoscerla come persona e pur con una carriera importante alle spalle si è sempre resa disponibile nei miei confronti. Di lei ho apprezzato la sua umiltà. Ogni volta che parlavo con lei mi sembrava di avere a che fare con un’amica.

All’interno del talent hai conosciuto Martina. Come procede la vostra frequentazione?

La nostra frequentazione procede. All’interno della scuola ho preferito non buttarmi a capofitto perché lei doveva essere concentrata sulla danza e io sulla musica. C’è stata l’opportunità fuori di conoscerci e ne stiamo approfittando. Al momento non saprei dire però cosa succederà.

Il fatto di essere stato il “guastafeste” del rapporto tra Martina e Aka7even ti ha fatto sentire in colpa?

C’è stato un momento di difficoltà perché io ero molto amico di Martina ma anche di Luca. Non mi sembrava il caso di mettermi in mezzo al loro rapporto. E’ stata più la decisione di Martina di chiudere il rapporto con Luca che mia perché io non ho mai fatto nulla. Non penso di essere stata egoista. Io consideravo Luca un amico e dopo quello che è successo i rapporti si sono raffreddati. Una volta usciti, le vite vanno avanti. Lei è libera e anche io lo sono. Pertanto, possiamo entrambi ritentare una situazione.

Si parla in queste ore anche di una partecipazione di Martina al Grande Fratello Vip. Ce la vedresti?

Martina ha già smentito questa notizia. Penso che lei sia fedele al ballo e questa esperienza non avrebbe attinenza con il suo percorso. Nella vita, poi, mai dire mai.

Intanto è uscito il singolo “Sole alle finestre”. Com’è nata l’idea? Qual è il filo conduttore?

E’ un brano personale perché parla di un momento delicato che ho attraversato. Volevo abbandonare la musica e mi muovevo a tentoni. Volevo convincere chi mi stava intorno di quello che volevo fare ma il primo a non essere convinto ero io. Ho raccontato in questo pezzo la consapevolezza che ho raggiunto in questi anni cercando di mandare un messaggio di speranza a coloro che non riescono a trovare la strada. Molte persone si sono ritrovate all’interno del testo e questo non può che farmi piacere.

Progetti futuri e sogni nel cassetto?

Mi piacerebbe tornare sul palco del Festival di Sanremo. E poi sogno un tour all’estero.