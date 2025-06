Domenica 1 giugno in occasione del Radio Zeta Future Live Hits, che si è svolto al Centrale del Foro Italico, Radio Zeta ha annunciato la nuova campagna di comunicazione “#TeamRadioZeta”. Un progetto che celebra una grande community come simboleggiato dalla maglia “#TeamRadioZeta” che rappresenta proprio lo spirito di squadra.

Campagna di comunicazione “#TeamRadioZeta”, com’è nata l’iniziativa

A spiegare come è nata l’iniziativa è stata Marta Suraci, responsabile marketing e comunicazione di Radio Zeta e del Gruppo RTL 102.5:

“L’intera iniziativa nasce da un’intuizione, da una necessità ben chiara: è finalmente arrivato il momento anche per Radio Zeta di proporsi al grande pubblico con una campagna di impatto. I numeri parlano chiaro: Radio Zeta è una radio in continua crescita, amata dal pubblico. Ancora una volta, sotto la direzione creativa di Federico Pepe e Stefania Siani, prende vita una campagna originale, realizzata in collaborazione con i giovani e promettenti talenti del CFP Bauer di Milano. Una volta definita la creatività e il messaggio da veicolare, tutto è sembrato da subito la cosa più naturale del mondo. Radio Zeta è una radio fatta dai giovani per i giovani e per tutti coloro che guardano al futuro. Chi meglio dei rappresentanti diretti di questa generazione avrebbe potuto cogliere l’essenza di questo mood, l’identità stessa di Radio Zeta? I fotografi della campagna sono studenti del biennio di fotografia del CFP Bauer, futuri professionisti pronti a entrare nel mondo del lavoro”.

Una scelta che dimostra il forte legame con la Generazione Z e che appare in linea con l’energia e la freschezza che da sempre contraddistingue Radio Zeta.

Per chi non lo conoscesse, il CFP Bauer è uno dei principali centri pubblici di formazione professionale in ambito fotografico e visivo a livello nazionale. I sedici studenti sono stati guidati in ogni fase della produzione: dalla ricerca delle location ma anche dei modelli e delle modelle fino alla collaborazione con professionisti del settore come stylist e make up artist. Un’occasione didattica importante per i giovani, supervisionati costantemente da quattro docenti, di cui tre durante le riprese e uno per la post produzione.

La campagna “#TeamRadioZeta” è stata pianificata per raggiungere il pubblico attraverso radio, social, media e affissioni nelle principali città.