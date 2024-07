Il Radio Zeta Future hits live raddoppia. Dopo il grande successo del 31 maggio 2024 al Centrale del Foro Italico di Roma, il Festival della Generazione Zeta fa tappa nell’Arena di Verona. Vediamo insieme quando e chi saranno gli ospiti che saliranno sul palco.

Radio Zeta Future hits live: il cast del Festival della Generazione Zeta

Appuntamento da non perdere per il 4 settembre quando il Radio Zeta Future Hits Live arriverà nello scenario unico dell’Arena di Verona. Dopo la prima tappa della terza edizione che si è tenuta a Roma, il Festival della Generazione Zeta è pronto ad ospitare i più importanti nomi della musica apprezzati dalle nuove generazioni.

Tv, sorrisi e canzoni ha svelato in anteprima i cantanti che si esibiranno e tra questi vi sono: ALESSANDRA AMOROSO, ALEX WYSE, ANGELINA MANGO, ARTIE 5IVE, BENJI & FEDE, BIGMAMA, BNKR44, BRESH, CLARA, DISS GACHA, DITONELLAPIAGA, ELE A, EMMA, FRED DE PALMA, GAIA, HOLDEN, ICY SUBZERO, JVLI, LDA, LEO GASSMANN, LEON FAUN, NASKA, OLLY, PETIT, RHOVE, SARAH, TONY EFFE. Non mancheranno le sorprese di un evento che sarà presentato da Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati. I biglietti sono disponibili sul sito di Ticketone.

Vota il tuo cantante preferito per farlo esibire a Verona

Radio Zeta è vicina ai giovani ascoltatori e ha deciso di far decidere a loro chi si esibirà il 4 settembre a Verona. Per tutto il mese di luglio su RTL 102.5 Play, nella sezione “Radio Zeta Future Hits Live 2024”, sarà disponibile una lista di artisti, tra quelli in rotazione su Radio Zeta dal 1 agosto 2023 al 31 luglio 2024. Tra questi, gli ascoltatori di Radio Zeta potranno votare quelli che vorrebbero vedere sul palco dell’Arena di Verona. Per farlo basta essere registrati alla Community MyPlay e ogni utente potrà esprimere fino a un massimo di cinque preferenze al giorno. Inoltre due ascoltatori che hanno partecipato all’iniziativa, potranno assistere allo spettacolo e fare un tour nel backstage.

La premiazione dell’artista esordiente della top 100 Album Fimi

Durante la serata del 4 settembre, verrà assegnato il premio “Radio Zeta Future Hits Live 2024 – FIMI“. Si tratta di un riconoscimento che andrà all’artista italiano esordiente con l’album entrato più in alto nella classifica Top of the music by FIMI/GfK nell’anno (agosto 2023 – agosto 2024). Grazie infatti alla collaborazione tra Radio Zeta e FIMI, dal 29 giugno “Destinazione Radio Zeta Future Hits Live 2024” informa sulla classifica dei brani e album più ascoltati.

Ogni sabato, dalle 12:35 alle 13:00, vengono resi noti gli artisti esordienti presenti di settimana in settimana nella Top 100 Album di Fimi. È Rossella Lo Faro (Responsabile comunicazione FIMI) ad annunciare ogni sabato il più alto in classifica.