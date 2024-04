Presentato a Palazzo Marino a Milano “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” l’evento musicale più attesto del mese di maggio. Tanti gli ospiti del mondo della musica italiana che saliranno sul palco allestito per l’occasione in piazza Duomo a Milano il giorno 15 maggio 2024. Vediamo insieme nel dettaglio il cast di artisti con i nomi dei vari cantanti che si alterneranno sul palcoscenico proponendo le più belle canzoni di quest’anno.

Radio Italia Live – Il Concerto 2024 in Piazza Duomo: quando, ospiti

Quest’anno, la conduzione del “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO”, il più grande evento gratuito di musica live in Italia sarà affidata alle voci di Radio Italia solomusicaitaliana: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta. Ad annunciarlo è stato Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia solomusicaitaliana, nel corso della conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Marino. Insieme a lui, il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Fra le novità di questa edizione 2024 del concerto, la presenza in loco di Luca Ward che introdurrà live tutti gli artisti dalla Terrazza Radio Italia e una nuova sigla iniziale che verrà eseguita dal vivo da Saturnino. “La scelta è stata quella di mettere sul palco tutta Radio Italia solomusicaitaliana”, ha precisato Mario Volanti. Ma vediamo ora chi saranno gli ospiti musicali che si alterneranno sul palco.

Il concerto in chiaro in TV

Il concerto si potrà seguire mediante questi canali:

A partire dalle 20.40 in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana

Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD)

In streaming audio/video su radioitalia.it.

Sarà inoltre fruibile ulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon

Verrà trasmesso in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Il cast di artisti presenti

Al “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” tutti gli artisti eseguiranno tre canzoni, con l’accompagnamento della Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Ad annunciarlo è stato Mario Volanti, Editore e Presidente Radio Italia solomusicaitaliana. Il cast artistico del “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” è composto da:

Alessandra Amoroso

Annalisa

Emma

Gazzelle

Geolier

Ghali

Mahmood

Angelina Mango

Gianna Nannini

Noemi

The Kolors

Ultimo

Le parole di Giuseppe Sala e Tommaso Sacchi

E’ stato proprio il sindaco di Milano Giuseppe Sala ad aprire la conferenza, spiegando: “Questi sono i veri eventi di cultura popolare. Sono pop e sono quelli di cui abbiamo bisogno. Non è che se fai qualcosa di popolare non puoi farlo anche bello e raffinato! Anche l’idea di unire il Nord e il Sud d’Italia con le due date è qualcosa che ritengo bellissimo e utilissimo per il nostro Paese”.

L’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi aggiunge: “Non riesco a non pensare a quando è nata quest’idea. Io non ero assessore e mi ricordo di un Mario Volanti che con una determinazione davvero insolita ha proposto alla città di iniziare un’avventura che adesso è diventata un appuntamento irrinunciabile per Milano. Voglio ringraziare anche i tecnici, chi sta dietro al palcoscenico”.