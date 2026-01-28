Tutto pronto per rivivere le grandi emozioni del Radio Italia Live 2026 di Gigi D’Alessio registrato presso l’Assicurazioni Music Place. Scopriamo insieme la data di messa in onda e la scaletta in programma tra i tantissimi successi del cantautore napoletano!

Gigi D’Alessio, il concerto a Radio Italia Live Tv

La grande musica italiana torna protagonista a Radio Italia Live Tv, il canale dedicato alla musica italiana dal vivo disponibile in DAB+ (mux EuroDAB Italia) e su tivùsat al canale 63. Venerdì 30 gennaio 2026 dalle ore 21.00 si accendono i riflettori sul concerto di Gigi D’Alessio registrato alcune settimane fa sul palcoscenico dell’Italiana Assicurazioni Music Place, il luogo nato per regalare al pubblico di Radio Italia solomusicaitaliana concerti unici ed esclusivi. Dopo Sarah Toscano e Lucio Corsi, la musica di Gigi D’Alessio torna protagonista in un live pensato ad hoc per raccontare la carriera artistica di uno dei cantautori napoletani più amati di sempre.

Una carriera unica e straordinaria quella di Gigi d’Alessio che dalla città di Napoli ha preso il volo conquistando il pubblico italiano, ma anche internazionale. Ad oggi D’Alessio ha venduto più di 25 milioni di dischi diventando uno dei cantautori di maggior successo della storia della musica italiana. Tantissimi i premi e i riconoscimenti ricevuti dal cantante che può vantare anche un 1 disco di diamante e più di 100 dischi di platino.

Scaletta Gigi D’Alessio a Radio Italia Live Tv

Con una discografia di circa 750 canzoni, il concerto di Gigi D’Alessio in programma su Radio Italia Live Tv pesca dal passato, ma anche dal presente. Una scaletta composta da brani iconici e senza tempo che hanno fatto la storia personale ed artistica del cantautore, un mix tra i classici intramontabili e i pezzi più recenti dell’artista napoletano. Al momento non è stata ufficializzata una scaletta, ma tra i brani proposti da D’Alessio ci sono: