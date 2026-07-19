al centro delle trame nel prossimo episodio Racconto di una notte, in onda domenica 19 luglio in prima serata su Canale 5. Al centro delle trame troveremo una rivelazione di Canfeza, che incastrerà Afet. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Racconto di una notte, trame puntate del 19 luglio

Sureyya entrerà in possesso di una lettera – apparentemente scritta dal suo defunto marito Mehmet – nella quale lui ammetterà di sentirsi offeso per il suo legame con Canfeza. La donna non reggerà il dolore leggendo quelle parole durissime che il defunto consorte le avrà lasciato come una sorta di “testamento” e il suo cuore cederà.

La madre di Mahir avrà un infarto e finirà in terapia intensiva, mentre Afet si sentirà in colpa per l’accaduto, ma continuerà a pensare di riuscire a farla franca. La sua illusione però, sarà di breve durata.

Afet viene scoperta nelle prossime puntate Racconto di una notte

Canfeza racconterà a tutta la famiglia che è stata Afet a scrivere la finta lettera firmata Mehmet, quella stessa lettera responsabile dell’infarto a Sureyya. Tutti sapranno così che la sola responsabile del gesto che avrà quasi portato alla morte la madre di Mahir sarà lei.

La scoperta che l’artefice di questo brutto scherzo è Afet scatenerà la rabbia di Asaf e Mahir. La donna avrà così tutta la famiglia contro.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

La nonna di Mahir si precipiterà alla villa, per recuperare la lettera, ma arriverà troppo tardi. La missiva sarà già stata portata via dai due servitori – Havoş e Hursit – che discuteranno per stabilire cosa farne. Quest’ultimo insisterà per consegnarla a Mahir, mentre Havoş riterrà che sarebbe un grosso errore mettere contro nonna e nipote.

Per un po’ di tempo i due decideranno di tenerla nascosta, ma alla fine si renderanno conto che difendere Afet – dopo quello che avrà fatto a Sureyya – sarebbe un errore. E così, mentre tutta la famiglia sarà impegnata negli ultimi preparativi prima di recarsi al fidanzamento di Felek, Havoş busserà alla porta di Canfeza e le consegnerà la lettera.

La moglie di Mahir capirà così che la suocera non si sarà inventata nulla, e che la missiva esiste davvero. A quel punto si chiederà chi possa averla scritta, e non impiegherà molto tempo a capire che dietro questo piano tremendo, ci sarà lo zampino della nonna. Per il momento Canfeza deciderà di tacere, ma quando Afet tornerà a provocarla, la affronterà davanti a tutta la famiglia e rivelerà a tutti il suo gesto.