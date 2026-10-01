Racconto di una notte torna giovedì 1° ottobre in prima serata su Canale 5. Al centro delle trame troveremo un grave lutto che colpirà tutta la famiglia. La morte di Sevde sconvolgerà tutti. Nei nuovi episodi del serial turco con Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun però, si snoderanno anche altre trame che promettono di tenerci tutti con il fiato sospeso. Pronti a scoprirle insieme a noi?

Racconto di una notte, trame puntate del 1° ottobre in prima serata

Mahir e Canfeza si trovano di nuovo a discutere, con lui che le rimprovera di preoccuparsi più dei problemi del padre che dei suoi. Dopo essere sparito per un’intera notte, Kursat torna a casa della figlia per chiarirsi con Gulizar e, dopo una chiacchierata, i due decidono di sposarsi quella stessa sera.

Nel frattempo, Mahir si reca in banca per aprire la cassetta di sicurezza del padre, ma deve rimandare perché si trova in un’altra filiale. Ferman racconta al padre che Sevde è sparita, ma prova a tranquillizzarlo dicendo che probabilmente se n’è andata dopo che lui le ha chiesto il divorzio.

Alla notizia, Asaf si arrabbia. Poco dopo, Ferman, con il sostegno di Surreya, chiede la mano di Efsane, ma Ezra lo rifiuta perché non è ancora ufficialmente divorziato. Intanto, Mahir scopre che Canfeza non vuole ospitare la suocera in casa e ne rimane molto deluso, mentre Ozan propone a Canfeza di lavorare insieme.

Mahir apre la cassetta di sicurezza del padre e dentro trova del denaro e una lettera ricca di enigmi.

Sevde muore nelle prossime puntate Racconto di una notte

Ezra chiama Asaf e gli chiede di tenere d’occhio suo figlio. Asaf – ignorando il fatto che Ferman ha chiesto la mano di Efsane – si infuria e sfoga la sua rabbia proprio su di lui. L’arrivo di una notizia sconvolgente mette fine al confronto e getta tutta la famiglia nello sconforto: Sevde è morta.

Mentre Kursat e Gulizar si preparano a sposarsi, Gulizar riceve un messaggio da Handan che le confessa che la sera precedente Kursat era con lei. Quando Mahir torna a casa e trova Ozan insieme a Canfeza, perde la calma e caccia il ragazzo in malo modo. Subito dopo, tra lui e Canfeza scoppia una lite furiosa: la loro relazione è ormai appesa a un filo. Durante il funerale di Sevde, Ferman ha una crisi isterica e minaccia di spararsi con la pistola di Mahir, ma fortunatamente quest’ultimo riesce a fermarlo in tempo.

Gulizar è affranta per la morte di Sevde e Kursat prova a confortarla, ma l’arrivo di Ferman in casa fa riemergere le tensioni quando annuncia di voler sposare Efsane, scatenando la rabbia e l’indignazione di Ezra.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Efsane svela che è stata Afet a spingere Canfeza dalla terrazza, una verità che Kursat non conosceva e che provoca una rottura con Gulizar, testimone dell’accaduto. Intanto, Canfeza e Mahir affrontano una profonda crisi matrimoniale dovuta alle continue ingerenze della famiglia.

Dopo due giorni senza notizie, Canfeza prova a riavvicinarsi e riesce a farlo tornare a casa. Mahir scopre che Rasit aveva una figlia di nome Gokce. Nel frattempo, Handan dà a Ezra un anello di famiglia ricevuto anni prima da Kursat. Intanto Ozan organizza un evento per la sua azienda e chiede a Kursat di partecipare senza Gulizar, per evitare nuovi scontri con sua madre.

Cambio programmazione Racconto di una notte su Canale 5

Racconto di una notte tornerà su Canale 5 con nuovi episodi in prima visione assoluta domenica 4 ottobre. Il serial drammatico turco infatti, “trasloca” nel prime time festivo.

A partire dalla prossima settimana, il giovedì troveremo ad attenderci su Canale 5 la dizi turca “Tutto per la mia famiglia”, mentre le vicende di Canfeza e Mahir andranno in onda con tre episodi inediti la domenica a partire dalle 21:20 circa.