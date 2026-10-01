Ascolti tv 30 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show” contro “La ruota dei campioni e delle stelle“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 30 settembre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Tale e Quale Show” vs “La ruota dei campioni e delle stelle”. Auditel del 30 settembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tale e Quale Show” contro “La ruota dei campioni e delle stelle”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tale e Quale Show, la seconda puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha incollato alla tv 2.549.000 spettatori pari allo 20.9% di share.

Su Rai 2: Doppia colpa, il film del 2018 diretto da Simon Kaijser ha appassionato 810.000 spettatori pari al 4.8%.

Rai 3: Chi l’ha visto, lo storico programma alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere condotto da Raffaella Griggi ha registrato 1.031.000 spettatori pari allo 7.1% di share.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha informato 548.000 telespettatori pari ad uno share del 4.7%.

Canale 5: La ruota dei Campioni e delle stelle, il secondo appuntamento speciale del game show condotto da Gerry Scotti ha incuriosito 3.994.000 spettatori con uno share del 20.8% nella prima parte e 2.219.000 spettatori con il 16.1% nella seconda parte.

Italia 1: Shark 2 – L’abisso, il film del 2023 diretto da Ben Wheatley, con Jason Statham, Wu Jing e Shuya Sophia Cai ha tenuto col fiato sospeso 803.000 spettatori con il 5% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma che vede Aldo Cazzullo raccontare un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio storico ha raccolto 1.079.000 spettatori con il 7.2%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 385.000 spettatori (2.9%).

Nove: Roberto Lipari – L’ultimo spettacolo, il monologo che unisce comicità, introspezione e ironia ha strappato un sorriso a 253.000 spettatori (1.6%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.687.000 spettatori con il 23.5 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.994.000 spettatori con il 20.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 settembre 2026

RAI 1

La Volta Buona : 1.317.000 spettatori con il 13.3 % nella prima parte e 1.419.000 spettatori con il 17.3 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.309.000 spettatori con il 16.6% ;

: spettatori con il ; Vita in diretta: 1.371.000 spettatori con il 19.2% nella presentazione e 1.671.000 spettatori con il 19.7%.

CANALE 5