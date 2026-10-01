Ascolti tv 30 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show” contro “La ruota dei campioni e delle stelle“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 30 settembre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Tale e Quale Show” vs “La ruota dei campioni e delle stelle”. Auditel del 30 settembre 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tale e Quale Show” contro “La ruota dei campioni e delle stelle”. Chi ha vinto?
Rai 1: Tale e Quale Show, la seconda puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha incollato alla tv 2.549.000 spettatori pari allo 20.9% di share.
Su Rai 2: Doppia colpa, il film del 2018 diretto da Simon Kaijser ha appassionato 810.000 spettatori pari al 4.8%.
Rai 3: Chi l’ha visto, lo storico programma alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere condotto da Raffaella Griggi ha registrato 1.031.000 spettatori pari allo 7.1% di share.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha informato 548.000 telespettatori pari ad uno share del 4.7%.
Canale 5: La ruota dei Campioni e delle stelle, il secondo appuntamento speciale del game show condotto da Gerry Scotti ha incuriosito 3.994.000 spettatori con uno share del 20.8% nella prima parte e 2.219.000 spettatori con il 16.1% nella seconda parte.
Italia 1: Shark 2 – L’abisso, il film del 2023 diretto da Ben Wheatley, con Jason Statham, Wu Jing e Shuya Sophia Cai ha tenuto col fiato sospeso 803.000 spettatori con il 5% di audience.
La7: Una giornata particolare, il programma che vede Aldo Cazzullo raccontare un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio storico ha raccolto 1.079.000 spettatori con il 7.2%.
Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 385.000 spettatori (2.9%).
Nove: Roberto Lipari – L’ultimo spettacolo, il monologo che unisce comicità, introspezione e ironia ha strappato un sorriso a 253.000 spettatori (1.6%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 4.687.000 spettatori con il 23.5% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.994.000 spettatori con il 20.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 settembre 2026
RAI 1
- La Volta Buona: 1.317.000 spettatori con il 13.3% nella prima parte e 1.419.000 spettatori con il 17.3% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.309.000 spettatori con il 16.6%;
- Vita in diretta: 1.371.000 spettatori con il 19.2% nella presentazione e 1.671.000 spettatori con il 19.7%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 1.894.000 spettatori con il 16.4% di share;
- Beautiful: 2.047.000 spettatori con il 18.4% di share
- Forbidden Fruit: 2.182.000 telespettatori pari al 21%;
- Uomini e Donne: 2.237.000 spettatori con il 24.7% di share.
- Tutto per la mia Famiglia: 2.086.000 telespettatori pari al 26.4%;
- Dentro La Notizia: 1.453.000 spettatori pari al 20.3% nella prima parte e 1.366.000 spettatori pari al 17.4% nella seconda parte chiamata Le Voci.