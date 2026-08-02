Racconto di una notte torna domenica 2 agosto in prima serata su Canale 5. Al centro delle trame troveremo Canfeza, costretta a guardarsi le spalle da due nemici: Imci prima, e Selim Allarme poi, le daranno del filo da torcere. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Racconto di una notte, trame puntate del 2 agosto

Selim si reca in commissariato per sporgere denuncia contro Ceylan, ma Rasit ha dei dubbi sulle sue dichiarazioni.

Nel frattempo Ferman continua a cercare Efsane, e chiede a Mahir di aiutarlo nelle ricerche. La donna intanto decide di chiedere aiuto al suo datore di lavoro, ma lui la mette davanti a una scelta.

Sevde e Afet intanto, incontrano la maga Pakize, che rivela a Sevde una cosa che la lascia a bocca aperta.

Gulizar e Kursat si incontrano, e la simpatia tra i due è fin troppo evidente.

Mahir e Canfeza possono riappacificarsi? Ezra è convinta di sì, e orchestra un piano per farli incontrare, nella speranza che riescano a chiarirsi e fare pace.

Canfeza arrestata nelle prossime puntate Racconto di una notte

Kürsat accompagna Mahir nel luogo in cui aveva nascosto la merce, ma quando i due arrivano si accorgono che il magazzino è vuoto. Mahir va su tutte le furie, e promette al suo capo – Hasan Müdür – di risovere la situazione al più presto.

Gülizar e Süreyya vanno a trovare Canfeza nel suo nuovo negozio. Mentre quest’ultima e Gülizar guardano i video di Capodanno, arriva sul cellulare una chiamata di Efsane. La giovane ringrazia Canfeza per averla aiutata, e la informa di aver deciso di tornare a lavorare in un locale notturno. Le due donne dall’altra parte dell’apparecchio sentono il taxista pronunciare il nome del locale in questione: il Blue Night.

A quel punto decidono di recarsi là, per convincere Efsane a lasciare il lavoro. Inci però ascolta di nascosto tutta la conversazione, e decide di fare in modo che la polizia irrompa nel locale. Nel corso del blitz Canfeza e Gülizar vengono arrestate.

Selim fa un regalo a Canfeza: news Racconto di una notte

Quando scopre che Canfeza è stata arrestata nel locale di Efsane, Mahir è furioso. Dopo una lunga discussione, i due sembrano essere sul punto di riappacificarsi, ma una telefona di Selim sul cellulare di Canfeza rovina tutto.

Mahir gli intima di stare lontano da sua moglie, e decide di installare nel nuovo negozio delle telecamere.

Poco dopo al negozio arriva un pacco spedito da Selim: Canfeza lo getta via senza neppure aprirlo ed evita di dirlo a Mahir, nel timore che lui possa infuriarsi e farle chiudere l’attività.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Afet parla con Efsane e Fermat, e dice loro che presto consegnerà alla donna una casa nella quale potrà andare a vivere. POi ordina a Ferman di regalare a Sevde il collier in stile indiano.

Mentre Kursat dichiara a Gülizar il suo amore, Rasit promette di restituire la merce, ma a una condizione: poter conoscere Lord.

Ezra parla con Canfeza e le confessa di essere dispiaciuta per la storia della finta gravidanza. Si dice comunque speranzosa di poter strigere presto tra le braccia un nipotino.

Süreyya chiede ad Afet e Sevde di accompagnarla dalla maga.