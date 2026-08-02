Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 2 agosto 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 2 agosto 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’oroscopo di oggi annuncia una giornata positiva, soprattutto in amore. Le coppie ritrovano sintonia e complicità grazie a un dialogo più spontaneo, mentre i single possono lasciarsi alle spalle le incertezze del passato e aprirsi a nuove emozioni. Sul lavoro è il momento giusto per proporre idee innovative o rivedere accordi ormai superati, senza però trascurare la gestione del denaro. Buona anche la forma fisica: una passeggiata o un’attività all’aria aperta contribuiranno a ritrovare energia e serenità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La prudenza sarà la migliore alleata. Sul lavoro sarà importante valutare con attenzione contratti, documenti e questioni economiche, evitando decisioni impulsive. L’amore richiede pazienza: qualche tensione potrà essere superata con un atteggiamento più disponibile al dialogo. La salute invita invece a rallentare i ritmi e a concedersi il riposo necessario per recuperare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’oroscopo di oggi regala una buona dose di vitalità. Il benessere passa attraverso il movimento e il contatto con la natura, ideali per scaricare lo stress accumulato. In amore torna protagonista la comunicazione, favorendo chiarimenti, riconciliazioni e incontri interessanti per chi è single. Sul lavoro è tempo di pianificare: alcuni progetti messi da parte potrebbero tornare presto al centro dell’attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le stelle di oggi favoriscono i sentimenti e riportano serenità nella vita di coppia. Chi desidera fare progetti importanti potrà contare su un clima favorevole. Sul lavoro arrivano conferme che rafforzano la fiducia nel futuro e permettono di affrontare gli impegni con maggiore tranquillità. La salute è soddisfacente, ma sarà opportuno evitare piccoli eccessi, soprattutto a tavola.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi è una giornata ricca di ambizione e determinazione. Sul lavoro non mancano le opportunità per distinguersi e ottenere risultati importanti. In amore, invece, sarà utile mettere da parte l’orgoglio e ascoltare maggiormente il partner per evitare inutili incomprensioni. L’energia fisica è elevata e permette di affrontare ogni impegno con entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Qualche lieve calo di energia suggerisce alla Vergine di rallentare e dedicare più tempo al recupero psicofisico. Sul lavoro la precisione sarà il punto di forza della giornata, ideale per risolvere questioni complesse o sistemare pratiche rimaste in sospeso. In amore serve un pizzico di spontaneità per rafforzare un rapporto che resta comunque stabile e affidabile.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La domenica si apre all’insegna dell’armonia. In amore sarà più semplice superare vecchie incomprensioni e ritrovare equilibrio con il partner, mentre i single potrebbero fare conoscenze interessanti. Sul lavoro la creatività favorisce nuove soluzioni e idee efficaci. Anche il benessere ne beneficia, regalando una piacevole sensazione di equilibrio interiore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La determinazione oggi sarà decisiva per superare ostacoli professionali e raggiungere gli obiettivi prefissati. La stanchezza accumulata, però, consiglia di ritagliare spazio al relax per recuperare le energie. In amore è il momento ideale per fare chiarezza, rafforzare il rapporto di coppia e comprendere meglio i propri desideri.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Cresce l’energia e la voglia di movimento. Sport, escursioni e attività all’aria aperta saranno perfetti per ricaricare le batterie. In amore il fascino aumenta e favorisce incontri sorprendenti o momenti di intensa complicità. Sul lavoro la creatività apre prospettive interessanti, soprattutto per chi collabora con realtà lontane o opera in contesti internazionali.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le relazioni affettive acquistano maggiore solidità. Le coppie consolidano l’intesa, mentre i single affrontano nuove conoscenze con equilibrio e concretezza. Sul lavoro le decisioni prese oggi potranno rivelarsi particolarmente vantaggiose nel lungo periodo. La salute resta stabile.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi si avverte il bisogno di cambiare qualcosa nel lavoro. Nuove collaborazioni o progetti diversi dal solito potrebbero rivelarsi stimolanti. In amore sarà fondamentale affrontare con sincerità eventuali dubbi, favorendo un dialogo aperto con il partner. Per ritrovare il giusto equilibrio sarà utile dedicare più tempo al riposo e al relax.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sul lavoro l’intuito si dimostra prezioso e permette di cogliere opportunità che altri potrebbero trascurare. L’amore regala emozioni autentiche e momenti di grande complicità, rendendo questa domenica particolarmente favorevole per rafforzare il legame con la persona amata.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.