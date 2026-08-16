Racconto di una notte torna domenica 16 agosto in prima serata su Canale 5. Al centro delle trame troveremo Ferman, costretto ad affrontare un periodo decisamente complicato. L’uomo decide di separarsi da Sevde e lasciare la casa dei suoi, ma il suo allontanamento provoca un effetto domino che neppure lui aveva immaginato. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Racconto di una notte, trame puntate del 16 agosto

Ferman non intende portare avanti il matrimonio con Sevde, e decide di allontanarsi dalla casa dei suoi, con una bugia. L’uomo dice alla consorte che deve recarsi a Urfa, a causa di un incendio che ha distrutto il magazzino di famiglia.

Mentre la donna, incinta, lo supplica di non andare, lui si prepara ad affrontare il vero motivo della sua partenza, ovvero l’incontro con Asaf. Sevde lo affronta, rivendicando Efsane e la figlia che la donna aspetta da lui. Il confronto tra loro si trasforma presto in uno scontro.

Nel frattempo suo padre gli blocca le carte e i conti in banca, invitandolo a cavarsela senza i soldi della famiglia. La partenza di Sevde finisce per provocare un effetto domino che neppure lui si aspettava.

Mahir e Canfeza in fuga nelle prossime puntate Racconto di una notte

Canfeza e Mahir vengono smascherati per la falsa gravidanza della donna. Asaf è furioso e Sureyya è delusa dal loro comportramento, ma i due sono più uniti che mai.

La coppia decide di organizzare una fuga romantica per il compoleanno di lui e di recarsi in una baita. La data del compleanno coincide con San Valentino: riusciranno a concedersi qualche momento da soli in intimità?

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Salih vuole sorprendere Sare con un San Valentino speciale, e chiede consiglio a Mahir. Alla fine il giovane opta per il luna park, ignaro del fatto che – quella che avrebbe dovuto essere serata romantica- si trasforma presto in un incubo. Quando la ruota panoramica si blocca improvvisamente lasciandoli nel punto più alto, lei sviene.

Intanto Mahir e Canfeza stanno trascorrendo San Valentino in unas casa di montagna: lei gli fa un regalo di compleanno che fa riaffiorare nella mente dell’uomo un ricordo della sua infanzia.

Savas stringe un accordo con Rasit per distruggere Kürsat. Quando Mavis lo scopre, cerca disperatamente di fermarlo. Ferman rimane vittima di una rapina: un passeggero salito sul suo taxi lo minaccia e lo accoltella prima di fuggire, lasciandolo ferito.