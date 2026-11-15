Racconto di una notte si avvia verso il gran finale, e i rapporti tra i protagonisti si fanno sempre più tesi. Nel corso del prossimo appuntamento, in onda domenica 15 novembre 2026 in prime time su Canale 5, vedremo Sare reagire male in uno scontro con Canfeza, che le rivela di sapere che lei non è figlia di Kursat. Tra le due ragazze il rapporto è ormai decisamente compromesso.

Racconto di una notte, trame puntate del 15 novembre in prima serata

Sebbene turbato dalla proposta di Asaf, Mahir non intende fare un passo indietro e rinunciare alle indagini. L’uomo è consapevole di essere ormai vicino alla verità. Si prepara anche a regalare a Canfeza qualcosa di speciale per il suo compleanno: dopo averla invitata a salire in auto, la accompagna in riva al mare, dove la ragazza trova ad attenderla un romantico camper, l’affetto dei suoi cari e un dono che aspettava da troppo tempo.

Intanto Asaf incontra in segreto Efsane, e offre alla donna una somma considerevole di denaro in cambio del suo allontanamento definitivo da Ferman. Lei rifiuta e si allontana sconvolta, ma mentre sta attraversando la strada viene investita da un’auto. La situazione appare disperata, e in ospedale i medici decidono di far nascere d’urgenza la sua bambina, per poi trasferire la donna in terapia intensiva.

Doppio choc per Ferman: colpo di scena a Racconto di una notte

Ferman scopre di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet.

Mentre è ancora sconvolto da questa rivelazione, riceve una telefonata dall’uomo che – fino a quel momento – ha creduto essere suo padre. Asaf lo avverte della nascita della bambina e lo informa dei rischi che sta correndo. Lui si precipita in ospedale dove – insieme a Efsane – spera in una rapida ripresa della piccola Afet Gul.

Quando più tardi rientra alla villa, Ferman affronta Afet: lei lo supplica di non rivelare nulla ad Asaf, ma il ragazzo è determinato a scoprire tutta la verità.

Mahir si trasferisce alla villa nelle prossime puntate Racconto di una notte

Salih comunica a Mahir l’esito della riesumazione della tomba di Selim. Mentre è al telefono con Mahir, Canfeza viene sequestrata da un uomo sconosciuto.

Canfeza viene trasportata d’urgenza in ospedale, mentre Mahir riceve un messaggio da uno sconosciuto che lo “invita” ad abbandonare il fascicolo a cui sta lavorando. Fortunatamente la donna si risveglia senza conseguenze e viene dimessa.

A quel punto – per ragioni di sicurezza – Mahir decide di non lasciarla più sola e, con una scusa, si trasferisce alla villa con lei. I due decisono poi di mantenere il segreto su quanto successo.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Asaf dice a Ferman che ha deciso di approvare il suo matrimonio con Efsane, e gli consegna un assegno cospicuo per permettergli di provvedere alla sua famiglia. Il giovane – che era sul punto di confessargli di avere appena scoperto di non essere suo figlio – decide di tacere.

Kürsat intanto, parla con Mahir e si dice disposto ad aiutarlo, perché teme per l’incolumità di Canfeza.

Nel corso di un evento di beneficenza organizzato a villa Yilmaz, assistiamo a un confronto tra Canfeza e Sare: la prima confessa all’altra di sapere che non è figlia di Kürsat. La rivelazione sconvolge Sare, che prima reagisce con rabbia e poi si allontana dalla villa. Poco dopo la figlia di Ozan, giocando con arco e frecce, colpisce accidentalmente Afet a un braccio.