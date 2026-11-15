Ascolti tv sabato 14 novembre 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 14 novembre 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales | Auditel 14 novembre 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ballando con le Stelle 2026, la settima puntata del dance show condotto da Milly Carlucci ha incollato alla tv 2.817.000 spettatori pari al 27.6% di share. Il segmento Ballando Tutti in Pista (3.616.000 spettatori con il 21.2%).

Su Rai 2: S.W.A.T. Exiles, la serie tv americana di genere action drama, sequel/spin-off della serie televisiva del 2017 S.W.A.T., ha appassionato 615.000 spettatori pari al 3.8%.

Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, la nuova edizione del programma condotto da Mario Tozzi che esplora i grandi interrogativi del nostro tempo ha informato 468.000 spettatori e il 3.3% di share.

Rete 4: The Bourne Legacy, il film di Tony Gilroy, il quarto capitolo della saga dedicata a Bourne, ha attirato l’attenzione di 350.000 spettatori pari al 2.5% di share.

Canale 5: Tu si que vales 2026, la settima puntata del talent show condotto da Elisabetta Canalis ha intrattenuto 3.579.000 spettatori con uno share del 24.6%.

Italia 1: Animali fantastici – I crimini di Windergland, il film del 2018 diretto da David Yates e scritto da J. K. Rowling con Johnny Depp, Jude Law, Eddie Redmayne, Ezra Miller e Zoe Kravitz ha coinvolto 624.000 spettatori con il 4.3%.

La7: In altre parole, il programma culturale condotto da Massimo Gramellini ha raccolto 1.311.000 spettatori con il 7.6% nella prima parte e 547.000 spettatori con il 4% nella seconda parte chiamata In Altre Parole… Ancora.

Tv8: Portogallo-Danimarca, la partita di calcio di Nations League ha interessato 492.000 spettatori (2.9%).

Nove: Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha registrato 526.000 con 3.6% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.053.000 spettatori con il 23.4 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.625.000 spettatori con il 20.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 novembre 2026

RAI 1

Bar Centrale : 1.489.000 spettatori ( 12.9% );

: spettatori ( ); Il Paradiso delle Signore : 1.061.000 spettatori ( 11 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 732.000 spettatori ( 8 %) nella prima parte e 720.000 spettatori ( 8 %) nella seconda parte.;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte.; Ciao Maschio: 1.214.000 spettatori (11.8%) nella prima parte e 1.590.000 spettatori (14%) nella seconda parte.

CANALE 5