Sembra proprio che il motto alla base delle vicende di Beautiful, d’ora in poi sarà… largo ai giovani! Gli sceneggiatori di una delle soap opera più longeve di sempre, infatti, hanno deciso di sviluppare in modo più articolato gli intrecci che riguardano i piccoli del clan Forrester e dintorni. Certo, i volti storici come Brooke e Ridge restano il fulcro della storia, ma maggiore spazio sarà concesso anche a personaggi fino ad ora trascurati o, comunque, piuttosto defilati. D’oltreoceano giunge la notizia dell’imminente ritorno sulla scena di R.J, figlio proprio di Ridge Forrester e Brooke Logan. Ecco casa sappiamo in merito.

R.J. torna a Beautiful: chi lo interpreta

Si preannuncia un gradito ritorno in famiglia a Beautiful, quello del giovane R.J. rampollo della coppia Forrester/Logan. Il ragazzo, lo ricorderanno i numerosi fans, si era trasferito in Europa per studiare, lasciando momentaneamente l’America. E’ accaduto nel 2018 e in quel ruolo c’era Anthony Turpel.

Ma gli anni passano per tutti e il ritorno di R.J. ci mostra un giovane uomo cresciuto e maturato rispetto al ragazzino che avevamo lasciato. Stavolta ad interpretarlo troviamo Joshua Hoffman, un promettente attore statunitense che ha tutte le carte in regola per diventare un beniamino del pubblico.

Le trame della soap

Cosa farà R.J. adesso che è di nuovo a Los Angeles? Le indiscrezioni a riguardo sono poche e frammentarie, ma è certo che il giovane Forrester verrà immediatamente coinvolto nelle complicate trame familiari.

Sappiamo ad esempio, che avrà alcune questioni da risolvere con i suoi affettuosi ma ingombranti genitori. Inoltre, e visto che si tratta di Beautiful non possiamo certo sorprenderci, pare che ci saranno anche risvolti sentimentali che lo riguarderanno personalmente. Del resto, cosa sarebbe questa soap senza le sue incredibili, spesso quasi fantascientifiche, storie d’amore? Insomma, con il ritorno di R.J., che però in Italia vedremo solo nel 2024, aspettiamoci di tutto!