Brutte notizie per i milioni di appassionati di Kill Bill, film cult americano di arti marziali in due parti diretto da Quentin Tarantino. Il regista americano ha confermato che ci sarà alcun Kill Bill 3, anzi ha confermato che il suo ultimo film sarà ” The Movie Critic“.

Quentin Tarantino, “il film Kill Bill 3? Non lo farò”

La storia di Beatrix Kiddo non avrà alcun seguito. Quentin Tarantino durante un’intervista rilasciata al quotidiano De Morgen ha parlato del futuro di “Kill Bill”, uno dei suoi film di maggior successo, chiudendo la porta alla possibilità di girare il terzo capitolo. Nessun seguito o sviluppo per Kill Bill, il film che ha fatto letteralmente impazzire milioni di fan in tutto il mondo. “Non credo che lo farò. Il mio ultimo film parla di un critico cinematografico, un uomo. Ed è ambientato negli anni ’70” ha precisato il regista due volte Premio Oscar mettendo così definitivamente la parola “fine” alla storia della Sposa.

Una notizia che ha deluso molto i fan che, da diversi anni, speravano in un seguito di Kill Bill. Speranze che erano state in parte alimentate dalle dichiarazioni rilasciate lo scorso anno dal regista di Pulp Fiction nel podcast di Joe Rogen. Tarantino, ipotizzando un terzo capitolo del film, aveva detto di volere nel seguito Maya Hawke, la vera figlia di Uma Thurman, nel ruolo di B. B., la figlia della protagonista Beatrix Kiddo: “penso che andrei a rivisitare questi personaggi venti anni dopo immaginando la Sposa e sua figlia, B. B., che dopo tutto questo tempo di tranquillità, si ritrovano con la loro pace che va in frantumi. Ora lei e sua figlia sono in fuga e il solo pensare che potrei ingaggiare Uma e sua figlia Maya è già di per sé una cosa fo**utamente eccitante“.

Quentin Tarantino: “The Movie Critic sarà il mio ultimo film”

Le dichiarazioni di Quentin Tarantino avevano lasciato una porta mezza aperta al possibile ritorno di Kill Bill sul grande schermo. Più restia, invece, Uma Thurman che intervistata da The Jess Cagle Show disse: “non posso dire davvero niente in proposito. Ne abbiamo discusso nel corso degli anni e pensavamo che si stesse concretizzando davvero, ma molto tempo fa. Oggi non lo vedo all’orizzonte“. Alla fine l’attrice protagonista ci ha visto giusto considerando che il regista, a distanza di un anno, ha smentito il seguito di Kill Bill 3 al cinema.

Non solo, Tarantino ha rivelato che “The Movie Critic” sarà il suo ultimo film. Si tratta del decimo film del regista pluripremiato che ha deciso di raccontare la storia di “un uomo realmente vissuto, ma mai diventato veramente famoso, che scriveva recensioni di film per un giornale porno”. La storia è ambientata in California nel 1977 e potrebbe essere liberamente autobiografica visto che proprio il regista da ragazzino caricava riviste porno in un distributore automatico. Il decimo ed ultimo film di Tarantino arriverà nelle sale cinematografiche nel 2025.