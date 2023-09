Quello che non ti aspetti è una frizzante commedia sentimentale ben recitata perfetta per chi è in vena di romanticismo ed ha intenzione di trascorrere un tranquillo pomeriggio di fine estate a guardare la tv. Va in onda Lunedì 18 Settembre su Tv8 alle 17.15: di seguito tutte le curiosità più interessanti, la trama e il cast.

Quello che non ti aspetti: la trama in breve e il cast

Quello che non ti aspetti è una commedia leggera che fa leva principalmente sul gioco dell’equivoco e l’effetto sorpresa, due classici espedienti della cinematografia. Questa, in breve, la trama.

Lena è una giovane donna che gestisce un piccolo e grazioso caffè di quartiere. Un giorno la sua amica Ava scarica una app di incontri ed inizia a chattare con l’affascinate Walker. La ragazza chiede a Lena di scrivere al suo posto, poiché la considera più brava di lei con le parole. Anche se tra i due l’intesa è evidente, la giovane sa di dover fare solo da tramite. Quando di fronte al suo viene aperto un altro caffè, Lena si preoccupa di perdere i clienti. Lo gestisce Jonah, con cui finisce spesso per litigare. Ava decide di organizzare un’uscita a quattro per conoscere Walker di persona e, sorpresa!, si scopre che il suo amico è proprio Jonah! Ma non basta: è lui ad aver sempre scritto al posto dello stesso Jonah!

Per quanto riguarda il cast, recitano nel film Elise Gatien, Clayton James, Stephanie Izsak, Lucas Penner, Kayden Boisclair, James MacDonald, Adam Gillese e Tracey Power.

Le curiosità sul film

Ecco alcune curiosità sulla pellicola diretta da Ken Friss nel 2021: