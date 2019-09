Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran tornano al timone di “Quelli che il calcio“, il programma di Rai2 dedicato allo sport. Ecco la data di inizio e tutte le anticipazioni sulla nuova edizione.

Quelli che il calcio 2019 2020: quando inizia

Al via da domenica 22 settembre 2019 la nuovissima edizione di “Quelli che il calcio“, il programma televisivo di successo dedicato al mondo del calcio e non solo. Confermati alla conduzione anche quest’anno il trio composto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Sembrerebbe certa anche la presenza di Melissa Greta Marchetto. La ventisettesima edizione del popolare programma di intrattenimento trasmesso su Rai2 e dedicato al campionato di Serie A presenta anche delle importanti novità. Una di queste è l’arrivo di Enrico Lucci, ex Iena e conduttore di “Nemo- nessuno escluso” e recentemente di “Realiti”.

Quelli che il calcio cast: arriva Enrico Lucci

All’interno della nuova edizione di Quelli che il Calcio, Lucci ricoprirà il duplice ruolo di inviato del programma, ma anche disturbatore. Non solo, proprio come faceva a Le Iene, Lucci avrà il compito di “disturbatore” in occasione di eventi e manifestazioni in giro per l’Italia.

A far sorridere, invece, i telespettatori ci penserà Ubaldo Pantani pronto a portare nel programma le sue più celebri parodie a cui se ne aggiungeranno sicuramente delle altre ispirate ai personaggi del momento.

Il fulcro centrale del programma non cambia: tema centrale resterà sempre il calcio. Quindi spazio alle partite della Serie A raccontate come sempre da ospiti e tifosi vip in diretta dagli stadi. Un’altra novità di questa edizione è che il programma si occuperà anche delle partite giocate all’estero. Una novità che sicuramente farà felici i tantissimi appassionati di calcio europeo che potranno così essere informati in tempo reale sui risultati.

Confermata anche la striscia “Quelli che aspettano” che fa da apri-pista al programma sportivo.