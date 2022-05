Quelle Brave Ragazze: quando, dove e cast di un viaggio on the road

Cosa succede quando tre donne, ognuna con una carriera pazzesca, decidono di partire? Ecco, a raccontarcelo saranno tre donne della discografia, della musica, dello spettacolo italiano. Scopriamo insieme cos’è e cosa bisogna aspettarsi da Quelle Brave Ragazze.

Quelle Brave Ragazze: Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti in Spagna dal 19 Maggio

Quelle Brave Ragazze è il racconto di un viaggio on the road in Spagna. Le tre protagoniste sono Mara Mionchi, Sandra Milo e Orietta Berti. Ne combineranno delle belle dal 19 Maggio su Sky e in streaming su Now.

Per sei settimane Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo visiteranno alcuni dei luoghi più belli della penisola iberica: Madrid, Siviglia, il Deserto di Tabernas a Granada, Valencia. Un viaggio alla scoperta delle tradizioni locali ma anche di esperienze particolari.

L’obiettivo di Quelle Brave Ragazze è semplice. Intrattenere dimostrando che l’età, nella vita, conta fino ad un certo punto se c’è la vogli di divertirsi e di fare nuove esperienze. In una tv che relega gli over a siparietti trash Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti partono senza conoscere la meta e instaurano un legame nuovo.

Quelle Brave Ragazze: il divertimento non ha età

Le tre brave ragazze saranno accompagnate da un autista tuttofare, Alessandro Livi, che diventerà un loro complice. A bordo di un furgoncino rosa e leopardato si sposteranno per tutta la Spagna. In alcune tappe del loro viaggio on the road dovranno affrontare delle prove da comprovare attraverso dei selfi. Eccole quindi a fare la spesa al mercato o esibirsi in un caliente flamenco. Arriveranno, anche, a salire su di una mongolfiera

Quelle Brave Ragazze è nato da un’idea della stessa Mara Maionchi e, poi, è stata sviluppata con gli autori Angelo Ferrari, Marta Marelli, Lorenzo, Almansi, Luana Picardi, Ferdinando Sorbo. La regia è curata da Riccardo Valotti mentre la produzione è Sky Original con Blu Yazmine.