Tutto pronto per una nuova puntata di “Quarto Grado“, il programma di cronaca e approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nella prima serata di Rete 4. Questa settimana si torna a discutere dell’emergenza sanitaria Coronavirus, ma anche della ripartenza con la cosiddetta Fase 2. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 8 maggio 2020.

Quarto Grado diretta di venerdì 8 maggio 2020

Venerdì 8 maggio 2020 alle ore 21.25 “Quarto Grado”, il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna in prima serata su Rete 4.

Al centro della puntata di oggi l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Sono trascorsi più di due mesi dal primo contagiato da Covid-19 e il campo medico e scientifico è impegnato in prima linea nella ricerca di una cura e/o un vaccino. La curva dei contagi in Italia è cominciata a scendere e da pochi giorni si sta cercano di tornare alla normalità con la cosiddetta Fase 2.

Tante però sono le difficoltà e le preoccupazioni per il futuro di milioni di italiani e lavoratori considerando che il numero dei contagi in alcuni Regioni del Nord come Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia sono ancora allarmanti. Intanto molte cose sono ancora da chiarire su questo terribile virus: chi è guarito dal Covid-19 è immune o rischio di riprenderselo?

Quarto Grado oggi, le anticipazioni di venerdì 8 maggio 2020

Durante la puntata di venerdì 8 maggio 2020 di Quarto Grado si affronta anche il problema della cosiddetta ricaduta da Coronavirus, anche se medici e virologi precisano che in alcuni casi la seconda infezione è legata a tamponi non accurati o troppo sensibili. Qual è allora la strada da seguire per capire se il Covid-19 si ripresenta o meno nelle persone guarite? Non solo, si cerca di capire anche se esista la possibilità di una fattore genetico favorevole a salvarsi da questo virus o a guarire con maggiore facilità.

Questo e tanto altro nella puntata di questa settimana che ricordiamo sarà come sempre in diretta su Rete 4. Chi volesse partecipare da casa può farlo facendo domande tramite uno dei canali ufficiali: