Quarto Grado, il programma di cronaca e approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna con una nuova puntata nella prima serata di Retequattro. Ecco tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 3 aprile 2020.

Quarto Grado diretta: Coronavirus, le news dall’Italia

Venerdì 3 aprile 2020 alle ore 21.25 nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nella prima serata su Rete 4.

Ancora una volta argomento centrale della puntata l’emergenza sanitaria da Coronavirus. A distanza di più di un mese dal primo paziente, il 38enne di Codogno, in Italia non si fermano i contagi e i decessi. Le cifre, seppur in calo rispetto alle scorse settimane, hanno fatto segnare nelle ultime ore 760 vittime e più di 2000 contagi con il più alto numero come sempre nella regione Lombardia.

Il virus Covid-19, diventato oramai una pandemia mondiale, continua a preoccupare il mondo con gli Stati Uniti D’America che hanno registrato +28,295 contagi nelle ultime 24h. Cifre tragiche che sommate a quelle degli altri paesi hanno portato a 1,013,022 il numero dei contagiati da Covid-19 nel mondo. Per questo motivo è importantissimo trovare al più presto una cura che possa salvare vite umane in tutto il mondo. Gli studiosi di tutto il mondo sono a lavoro per un vaccino Sars-CoV-2, in grado di porre fine alla pandemia. Intanto nei laboratori si sperimentano anche dei farmaci in grado di contrastare la polmonite interstiziale e le sue drammatiche conseguenze.

Quarto Grado oggi, Coronavirus e vaccino

Il Coronavirus non risparmia nessuno. Se inizialmente era stato detto che i più giovani non rientravano tra i soggetti a rischio, nelle ultime settimane questa notizia è stata smentita visto che si sono registrati anche i primi decessi di uomini sulla 30ina, ma anche adolescenti e neonati.

Il virus non guarda in faccia a nessuno e per questo motivo si è ricorsi ad un test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi. A cominciare dalla Regione Veneto che ha deciso di proseguire in questa direzione.

