Anche questa settimana tema centrale della puntata è l'emergenza sanitaria Coronavirus.

Venerdì 15 maggio 2020 alle ore 21.25 "Quarto Grado", il programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna in prima serata su Rete 4.

Al centro della puntata di oggi l’emergenza sanitaria da Coronavirus che da circa due mesi ha colpito l’Italia e il resto del mondo. La situazione è ancora preoccupante e c’è ancora tanta strada da fare per una cura e per il vaccino. Intanto con la partenza della Fase 2 risultano indispensabili le mascherine, ma questi oggetti di “difesa” sono ancora oggi introvabili.

Nonostante il decreto del commissario straordinario abbia impartito il costo a 0,50 centesimi a mascherina, è un’impresa trovarne disponibili nelle farmacie del nostro Paese. A denunciare la situazione anche FederFarma che smentisce così le promesse del commissario speciale Domenico Arcuri che aveva parlato di quantità enormi di mascherine disponibili per i cittadini.

Quarto Grado stasera, le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2020

Non solo l’emergenza sanitaria da Coronavirus nella puntata di questa sera di Quarto Grado. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, infatti, si occuperanno anche dell’omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola lo scorso 23 ottobre a Roma. Al momento per l’omicidio del ragazzo sono stati arrestati Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris. Il prossimo lunedì al via il processo: i primi ad essere interrogati saranno le due persone che, secondo i genitori di Luca, lo hanno tradito. Si tratta della fidanzata Anastasya e dell’amico Luca Princi chiamati a far luce sul loro coinvolgimento nella vicenda.

