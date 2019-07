Ultima puntata di Quarto Grado l’approfondimento a cura di Siria Magri condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Retequattro. Scopriamo i temi, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 10 luglio 2019.

Quarto Grado diretta, ultima puntata del 10 luglio 2019

Mercoledì 10 luglio 2019 ultimo appuntamento della stagione 2018/2019 di “Quarto Grado“, la rubrica di approfondimento giornalistico condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata il caso dell’omicidio di Roberta Ragusa, la donna scomparsa il 14 gennaio del 2012 a Gello San Giuliano, in provincia di Pisa. Nella giornata di oggi, la Cassazione è chiamata ad esprimersi in via definitiva sul marito Antonio Logli. L’uomo, il marito di Roberta Ragusa, è condannato con l’accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere a 20 anni di carcere. In attesa di scoprire la decisione della Cassazione su uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni, il programma di Rete4 ricostruire l’intera vicenda con la partecipazione di diversi ospiti sia presenti in studio che in collegamento.

Cosa decideranno i giudici della Corte Suprema? Confermeranno la condanna in secondo grado a 20 anni per il marito Antonio Logli oppure decideranno di ribaltare la sentenza accogliendo quanto richiesto dalla difesa? Ricordiamo che Logli è accusato dell’omicidio della moglie anche se, dopo sette anni, il cadavere di Roberta Ragusa non è mai stato ritrovato.

Per segnalare qualcosa a Quarto Grado

Ricordiamo che anche durate l’ultima puntata del 2019 di Quarto Grado il pubblico da casa può partecipare alla diretta tramite il centralone del programma oppure utilizzando l’account Facebook Messenger. ufficiale Non solo, prosegue anche la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, fil rouge di questa edizione. Gli spettatori possono inviare un selfie con l’emblematica “scarpa rossa” utilizzando gli account social di“Quarto Grado”.

Quarto grado streaming

La diretta di Quarto Grado è trasmessa non solo in prima serata su Retequattro, ma è disponibile anche in streaming tramite pc, tablet e smartphone tramite il servizio Mediaset on Demand.