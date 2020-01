Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna con una nuova puntata in prima serata su Retequattro. Scopriamo le anticipazioni e le storie al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 24 gennaio 2020.

Quarto Grado diretta, la scomparsa di Samira

Venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 21.25 torna “Quarto Grado”, il programma a cura di Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Al centro della puntata il caso di Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, nel padovano. Il marito Mohamed Barbri è stato arrestato a Madrid, in Spagna, ma ora si trova presso il carcere di San Vittore a Milano. Intanto proseguono le ricerche dei carabinieri che in questi giorni hanno ispezionato un tombino vicino alla casa di Samira a Stanghella, in provincia di Padova. All’interno di questo tombino ci sarebbe un vecchio pozzo al cui interno sarebbero stati ritrovati alcuni elementi riconducibili alla donna.

Dietro il folle gesto dell’uomo potrebbe esserci un duplice motivo: da un lato un delitto passionale, ma anche di natura economica visto che l’uomo aveva il vizio del gioco e dell’alcol.

Quarto Grado oggi, l’omicidio di Sarah Scazzi

Non solo la vicenda di Samira El Attar nella puntata di venerdì 24 gennaio 2020, visto che Quarto Grado tornerà a parlare anche dell’Omicidio di Sarah Scazzi. A distanza di dieci anni dal delitto di Avetrana che è costato la morte della 15enne Sarah, sono arrivate nuove condanne nei confronti dello zio Michele Misseri a cui sono stati dati altri quattro anni per autocalunnia. Nuova condanna anche per Ivano Russo: condannato a cinque anni per false informazioni al pm e falsa testimonianza alla Corte d’Assise.

