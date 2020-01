Nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in prima serata su Retequattro. Ecco le anticipazioni e le storie al centro della puntata in onda questa sera, venerdì 17 gennaio 2020.

Quarto Grado diretta, la scomparsa di Samira

Venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 21.25 va in onda una nuova puntata “Quarto Grado”, il programma a cura di Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Al centro della puntata la vicenda di Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, in provincia di Padova. Poco dopo la scomparsa di Samira i primi sospetti sono ricaduti sul marito Mohamed Barbri indagato per omicidio e soppressione di cadavere. L’uomo agli inizi di gennaio è scappato da Stanghella a bordo di un bus direzione Spagna. La sua fuga però dopo 13 giorni è terminata a Madrid dove l’uomo è stato fermato dalla polizia spagnola per un controllo casuale.

Quarto Grado oggi, il caso di Samira e del marito Mohamed

Mohamed Barbri si è sempre dichiarato innocente ed estraneo alla scomparsa della moglie Samira, ma al momento si trova in carcere a Madrid ed è in attesa dell’estradizione. Una volta giunto in Italia dovrà raccontare perchè ha deciso di scappare. Intanto proseguono le indagini sulla scomparsa della moglie e per gli inquirenti sembra possibile l’ipotesi di omicidio da parte dell’uomo. Non solo, si ipotizza che la donna sarebbe morta lo stesso giorno della sua scomparsa e che il cadavere sarebbe stato occultato vicino casa. Ma quali sarebbero i motivi che hanno spinto l’uomo ad uccidere la moglie? Gli inquirenti stanno valutando la pista economica e passione.

