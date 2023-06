Sembra proprio che Quarto Grado stia per… raddoppiare. Dopo essersi confermato anche quest’anno come uno dei talk show di punta di Rete 4, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero starebbe per essere premiato dai vertici Mediaset con un bis. Almeno questo è quanto trapela al momento a riguardo: scopriamo di più.

Quarto Grado due volte a settimana?

Dalla prossima stagione gli appuntamenti settimanali con Quarto Grado potrebbero essere due. La trasmissione incentrata sui casi di cronaca nera più discussi del momento infatti, oltre che nella prima serata del Venerdì, come di consueto, potrebbe andare in onda anche in quella della Domenica.

Adesso che Zona Bianca è stato ricollocato al Mercoledì, a Mediaset si starebbe valutando proprio tale soluzione per riempire questo slot molto ambito. Una bella soddisfazione per gli addetti ai lavori e un modo per valorizzare ulteriormente un talk che non è mai sceso al di sotto dell’8% di share (in controtendenza rispetto a quelli dedicati alla politica).

Controcorrente e Fuori dal Coro a rischio?

Se la decisione di portare a due le puntate settimanali di Quarto Grado dovesse essere confermata, si aprirebbe l’incognita Controcorrente. Negli ultimi mesi il programma è sceso notevolmente nel gradimento del pubblico e una sua riconferma è tutt’altro che scontata.

La pur brava Veronica Gentili, di conseguenza, conduttrice del talk show, rischia di rimanere tagliata fuori dal palinsesto autunnale delle reti Mediaset. Ovviamente Controcorrente potrebbe semplicemente essere spostato ad un altro giorno della settimana, ma quale?

Si vocifera sempre più insistentemente della probabile cancellazione di Fuori dal Coro e quindi la Gentili potrebbe andare in onda il Martedì al posto di Mario Giordano. Al momento questa è solo un’ipotesi, ma tutt’altro che campata in aria. In conclusione una cosa è certa: la rivoluzione non riguarda solo la Rai, perché anche gli studi di Cologno Monzese sono più che mai in fermento e la linea editoriale della prossima stagione è ancora tutta da decidere.