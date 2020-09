Quando inizia Quarto Grado? Quando, cioè, Gianluigi Nuzzi tornerà ad andare in onda su Rete 4 dopo la lunga pausa estiva? Ebbene la trasmissione che si occupa di gialli ovvero di casi di cronaca nera e misteriose sparizioni nel nulla, si appresta a tornare sul piccolo schermo per tener tutti i telespettatori informati sulle varie vicende che tengono banco fra l’opinione pubblica. Ecco tutte le anticipazioni in merito al programma.

Quarto Grado data inizio settembre 2020: il ritorno

Terminate le vacanze estive, con l’inizio del nuovo anno televisivo riprenderà anche Quarto Grado. Il giornalista Gianluigi Nuzzi, che per tutta l’estate, sui suoi social, ha seguito le news riguardanti la cronaca e l’attualità, ritornerà al timone dell’amato programma il prossimo 11 settembre 2020.

Da metà settembre pertanto il programma di Rete 4 tornerà a tener compagnia al proprio affezionato pubblico ogni venerdì sera fino alla fine della prossima stagione ovvero fino alla prossima estate.

Come sempre, però, vi saranno piccoli periodi di pausa nell’arco del nuovo anno. Uno fra tutti? Il periodo natalizio. Sarà a dicembre, infatti, che le puntate verranno nuovamente sospese in attesa della fine delle vacanze.

Cosa dovremo aspettarci? Quali saranno gli ingredienti con cui Quarto Grado continuerà a tener alto l’interesse fra i telespettatori?

Tutte le news sulla trasmissione di Rete 4

Cominciamo con il dire che “squadra che vince non si cambia”. Per questo motivo, per il settimo anno, al fianco di Gianluigi Nuzzi ritroveremo Alessandra Viero. La struttura del programma non subirà scossoni. Al centro della narrazioni rimarranno i maggiori casi di cronaca nera e non solo. Nuzzi si occuperò di cold case continuando a seguire le indagini degli inquirenti o i vari processi, ma si concentrerà anche sui nuovi gialli.

Nelle prime puntate in onda il giornalista ed il suo team si occuperanno molto probabilmente del giallo che ha tenuto banco nell’ultimo mese riguardante la morte della giovane Viviana e del piccolo Gioele. Spazio però anche a casi che il programma segue da anni come la morte di Marco Vannini. Quarto Grado seguirà il processo d’appello.

Si tornerà a parlare di Alberto Stasi, Rosa e Olindo e di tutti quei casi per i quali, nei prossimi mesi, si apriranno, anche a distanza di anni dalla loro apparente chiusura, nuovi dibattiti. Come mai? Ebbene ci sono diverse richieste di revisione dei processi.