Al via la nuova edizione di “Quarto Grado“, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero incentrato su alcuni casi e gialli irrisolti della cronaca nera. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, venerdì 12 settembre 2025.

Quarto Grado, stasera su Rete 4: anticipazioni di venerdì 12 settembre 2025

Stasera, venerdì 12 settembre 2025, dalle ore 21.33 appuntamento con la nuova stagione di “Quarto Grado” condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero su Retequattro. Il programma, giunto quest’anno alla 17esima edizione è pronto a fare compagnia a milioni di telespettatori nei prossimi mesi del 2025, ma anche in tutto il 2026. Formula vincente non si cambia, visto che il programma riprende a indagare sui principali casi di cronaca, tra cold case e la più stringente attualità.

Al centro della prima puntata della nuova stagione 2025-2026 c’è l’omicidio di Chiara Poggi, conosciuto anche come il delitto di Garlasco. L’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia, è costato la vita alla giovanissima Chiara Poggi, ritrovata senza vita nella villetta di famiglia. A distanza di quasi 20 anni da mesi si è tornati a parlare di questo tragico omicidio dopo le analisi sulle nuove tracce rilevate all’interno della casa di Garlasco. L’attenzione è rivolta agli investigatori: ci sono stati dei complici come ritiene la Procura? Le indagini, al momento, non scartano nessun dettaglio.

Quarto Grado, ospiti e diretta di stasera su Rete 4

Non solo, durante la lunga diretta della prima puntata di Quarto Grado di stasera, venerdì 12 settembre 2025, spazio anche al caso di Liliana Resinovich. La donna di 63 anni scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 è stato poi ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022. Cosa le è successo? A tre anni e mezzo dai fatti, prosegue il giallo sulla scheda di memoria cancellata dalla GoPro del marito della donna, Sebastiano Visintin.

Insieme a Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero a discutere in studio di tutti casi al centro della puntata c’è un parterre di ospiti ed esperti. A cominciare da: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva. Non solo, durante la diretta spazio anche al rapporto diretto tra Quarto Grado e il suo pubblico: i quartograders, una community molto attiva che, ogni venerdì sera, partecipa attivamente in diretta tramite i social.

L’appuntamento con Quarto Grado 2025-2026 è il venerdì in prima serata su Rete 4.