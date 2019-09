Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, Quarto Grado torna su Rete 4 con la stagione 2019 2020. Confermati al timone della rubrica di approfondimento giornalistico Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ecco la data di partenza.

Quarto Grado, la diretta su Rete 4: ecco quando

Al via da venerdì 20 settembre 2019 alle ore 21.25 la nuovissima edizione di Quarto Grado 2019 2020, la rubrica di approfondimento giornalistico condotto con grande successo dal giornalista Gianluigi Nuzzi affiancato da Alessandra Viero.

Come sempre al centro del programma alcuni dei gialli irrisolti di cronaca nera di oggi, ma anche quelli non ancora dimenticati. Durante le puntate si affronteranno storie e vicende di cronaca nera con il supporto di immagini, interviste e documenti assolutamente inediti. Il successo di Quarto Grado, uno dei programmi più seguiti di Retequattro, è sicuramente da riscontrare nel duo di conduttori, ma anche nella scelta di utilizzare un linguaggio semplice e immediato in grande di coinvolgere il telespettatore portandolo verso un momento di riflessione.

Quarto Grado anticipazioni: ecco le novità

Una delle novità dell’edizione 2019 2019 di Quarto Grado è l’assenza di Remo Croci, il giornalista ed inviato che per anni ha collaborato con il programma raccontando alcune delle vicende più importanti della cronaca nera: “da Sarah Scazzi al processo per l’omicidio di Meredith Kercher, senza dimenticare i casi di Parolisi, Bossetti e dei fratellini di Gravina. Siria Magri mi volle con sé quando ci fu il delitto di Avetrana, la ringrazio, lascio una professionista incredibile“.

Una scelta quella di Croci che l’ha portato ad accettare una proposta di Mediaset di lavorare come inviato per il Tg5, il Tg4, Studio Aperto e TgCom24. Racconterà la cronaca del centro Italia: “ho accettato l’incarico al termine dell’ultima stagione del programma di Retequattro. Ho realizzato l’ultimo servizio a luglio. La scuola di Quarto Grado mi ha insegnato molto, credo di essere cresciuto. Mi sono arricchito professionalmente e umanamente” come ha dichiarato a La Nuova Riviera.