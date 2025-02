Tornano i quarti di finale di Coppa Italia con due match di alta classifica: Atalanta-Bologna e Milan-Roma. Scopriamo insieme dove vedere in tv le gare in chiaro e gli altri match della competizione previsti nei prossimi giorni.

Quarti di Coppa Italia 2025, dove vedere Atalanta-Bologna e Milan-Roma

Dopo la 23esima giornata di Serie A, otto squadre sono ora impegnate nei quarti di Coppa Italia. Quattro le gare in programma che vedono scendere in campo prima l’Atalanta contro il Bologna e poi il Milan contro la Roma.

Ma dove vedere le due gare dei quarti di Coppa Italia 2025? Mediaset, fino alla stagione 2026/2027, ha in esclusiva i diritti della competizione che quindi sarà trasmessa anche in chiaro. Ad aprire i quarti è la sfida tra Atalanta e Bologna in scena martedì 4 febbraio alle ore 21 che andrà in onda su Italia 1. La Dea ospita la squadra di Vincenzo Italiano e punta ad arrivare in semifinale. Mentre l’altro quarto, Milan-Roma, andrà in scena il 5 febbraio alle ore 21 e andrà in onda su Canale 5. Entrambe le gare sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity e avranno un pre e post gara.

I quarti in programma:

Atalanta-Bologna, martedì 4 febbraio ore 21.00, Italia 1

Milan-Roma, mercoledì 5 febbraio ore 21.00, Canale 5

Intanto la Lega, dopo i risultati delle italiane in Champions ed Europa League con i relativi sorteggi, ha comunicato gli orari e le date degli altri due match. Le gare in programma sono Inter-Lazio, che si giocherà martedì 25 febbraio alle ore 21, e Juventus-Empoli prevista per mercoledì 26 febbraio alle ore 21.

Il calendario fino alla finale

Ancora da definire le date delle semifinali. La semifinale di andata si giocherà tra il primo e il tre aprile, mentre quella di ritorno tra il 22 e il 24 aprile. La vincente di Juventus-Empoli sfiderà la vincente di Bologna-Atalanta mentre chi avrà la meglio tra Milan-Roma se la dovrà vedere con la vincente di Lazio-Inter. La finale di Coppa Italia 2025 è invece in programma per il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.