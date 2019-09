Nicola Porro torna in prima serata con il secondo appuntamento di Quarta Repubblica, il programma di approfondimento dedicato al mondo della politica e dell’economia trasmesso in prima serata su Retequattro. Ecco le anticipazioni della prima puntata in onda lunedì 9 settembre 2019.

Quarta Repubblica ospiti stasera 9 settembre

Lunedì 9 settembre alle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di Quarta Repubblica, il il talk show dedicato alla politica e all’economia condotto con grandissimo successo da Nicola Porro su Retequattro.

Dopo il boom della scorsa settimana, con la puntata del debutto che ha registrato 1.546.000 spettatori totali con uno share del 9.29% e punte di oltre il 12% di share e 2.560.000 spettatori totali, Nicola Porro torna con una puntata davvero imperdibile.

In apertura spazio all’intervista esclusiva (registrata) a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, mentre in diretta a rispondere alle domande del giornalista ci sarà Manlio Di Stefano, il sottosegretario agli Esteri. Ospiti anche Giovanni Tria, l’ex ministro dell’economia, Lorenzo Fontana della Lega ed ex ministro della Famiglia e infine Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.

Quarta Repubblica su Rete 4, le anticipazioni

Tema centrale della puntata il discorso che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà domani presso la Camera dei Deputati per richiedere la fiducia al governo nato dall’accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

Una fiducia richiesta mentre, al di fuori delle porte di Montecitorio, si terrà una manifestazione di protesta contro il nuovo governo promossa proprio da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia a cui con molta probabilità prenderà parte anche Matteo Salvini, leader della Lega e ex ministro dell’Interno.

Non solo, durante la puntata si parlerà del tema immigrazione con un’intervista esclusiva all’ammiraglio Ayoub Omar Qassem, portavoce della Guardia costiera libica. Infine ospiti in studi per discutere dei temi della punta anche Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, Marcello Sorgi, Luca Telese e Mario Giordano e Massimo Cacciari e Paolo Becchi.