Torna stasera una nuova puntata di Quarta Repubblica 2025, il programma di informazione, attualità ed economia presentato da Nicola Porro in prime time su Retequattro. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni della nuova puntata del 15 settembre 2025.

Quarta Repubblica 2025, le anticipazioni di stasera: lunedì 15 settembre

Stasera, lunedì 15 settembre 2025, dalle ore 21.33 torna l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica presentato da Nicola Porro in prima serata su Rete 4. Al centro della puntata di stasera l’odio politico in Italia emerso dopo l’assassinio negli Stati Uniti di Charlie Kirk. Nicola Porro con i suoi ospiti, approfondirà lo scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, ma anche i timori di possibili emulazioni anche nel nostro Paese. Non solo spazio ad una intervista esclusiva a Marco Tronchetti Provera incentrata sui principali temi di economia e geopolitica.

Nella puntata di stasera anche un nuovo capitolo dell’inchiesta di “Quarta Repubblica” sul furto di dati personali, con un’attenzione particolare al mercato dei filmati privati trafugati negli hotel.

Quarta Repubblica 2025, gli ospiti di stasera su Rete 4

Ma non finisce qui, visto che nella puntata di stasera di Quarta Repubblica 2025, Nicola Porro tornerà ad occuparsi anche del tema sicurezza con un viaggio da Roma a Viareggio. La situazione in Italia è sempre più preoccupante con la polizia e cittadini che, quotidianamente, sono alle prese con la criminalità. Infine spazio anche agli ultimi aggiornamenti sul delitto di Garlasco che è costato la vita alla giovane Chiara Poggi.

A discutere in studio di tutti i temi e le anticipazioni della puntata ci sono: Roberto Vannacci, Alessandro Sallusti, Pigi Battista, Stefano Cappellini. E ancora: Tommaso Cerno, Simonetta Matone, Matteo Flora, Andrea Ruggieri, Matteo Fabbri, Manuel Spadaccini, Antonio De Rensis, Stefano Zurlo, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

L’appuntamento con Quarta Repubblica 2025-2026 è tutti i lunedì in prime time su Rete4.