Quando va in onda la Finale di Amici 22? Chi sono i finalisti?

Amici 22, quando va in onda la finale del Serale? E chi sono i concorrenti finalisti che si esibiranno nell’’ultima puntata? La Finale non andrà in onda di sabato, come di consueto ma di domenica. Il motivo? Seguiteci nella lettura che vi diciamo il giorno di messa in onda e il nome dei finalisti.

La Finale di Amici 22 va in onda domenica 14 maggio 2023 in diretta

La Finale del talent di Maria de Filippi andrà in onda domenica 14 maggio in prima serata su canale 5 e sarà in diretta, per permettere al pubblico di tele-votare il proprio finalista preferito. Quindi la Finale da sabato – giorno di messa in onda del talent – slitta alla domenica sera affinché il programma non si scontri in termini di share con la finale dell ’Eurovision Song Contest.

Angelina, Isobel, Mattia e Wax vi aspettano DOMENICA 14 MAGGIO in prima serata su Canale 5 con LA FINALE di #Amici22! Non mancate 🤩✨📺 pic.twitter.com/d0WSoeV7AT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 6, 2023

Lo show musicale che coinvolge numerosi Paesi, andrà in onda proprio sabato 13 maggio e a rappresentare l’Italia quest’anno c’è Marco Mengoni, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

Chi sono i Finalisti di Amici 22 il talent di Maria De Filippi

Dopo molti sacrifici, pianti, contrasti, sfide, prove e gare solo quattro sono i ragazzi che sono approdati alla Finale di Amici 22 che si terrà domenica 14 maggio 2023. A contendersi la vittoria sono:

Isobel , la ballerina australiana del team Rudy Zerbi e Alessandra Celentano;

, la ballerina australiana del team La cantante Angelina Mango del team Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo;

Il ballerino di latino americano Mattia Zenzola

Il cantante milanese Wax del team Arisa e Raimondo Todaro .

Amici 22, il talent di Maria De Filippi, è giunto al capolinea: la finale in diretta il 14 maggio

La Finale andrà in onda rigorosamente in diretta, per permettere al pubblico di tele – votare il proprio preferito giunto in Finale. Chi alzerà dunque la coppa della vittoria tra Isobel, Mattia, Angelina e Wax?

Serale Amici 22, chi sono stati gli eliminati nella semifinale del 6 maggio 2023

Nella scorsa puntata ad essere eliminati sono stati la Ballerina di Emanuel Lo, Maddalena Svevi e il Cantante Aaron di Rudy Zerbi

Un grandissimo in bocca al lupo per tutto Aaron 💙 #Amici22 pic.twitter.com/sRdVmSiwgp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 6, 2023

I due concorrenti hanno quindi dovuto lasciare il talent di Maria De Filippi, mentre a prendere la maglia per la finale è stato il cantante Wax.

Il sogno per Wax è diventato realtà! Tutti pronti a cantare insieme a lui alla Finale di #Amici22 di domenica 14 Maggio? pic.twitter.com/6dQAC5rv0M — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 6, 2023

Appuntamento quindi per la Finale di Amici 22 Domenica 14 maggio in prima serata in diretta su Canale 5.