La 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi sta volgendo al termine. La prossima settimana si eleggeranno i nuovi vincitori o le nuove vincitrici della classe di Amici 21. Il ballo e il canto sono i protagonisti del talent di Canale 5 che coltiva il talento dei propri allievi preparandoli al mondo esterno. L’anno scorso alla finalissima arrivarono Sangiovanni, Giulia Stabile, Aka7even, Deddy e Alessandro Cavallo. Vediamo quando andrà in onda in TV la finale e se sarà in diretta.

Amici 2022: la finale, quando su Canale 5

A causa della concomitanza con la finalissima dell’Eurovision Song Contest di Torino, la finale di Amici 21 prevista per il 14 maggio è stata spostata di un giorno. Infatti, i telespettatori potranno godersi domenica 15 maggio, a partire dalle ore 21:00, la finale del serale di Amici di Maria De Filippi.

La finale del 15 Maggio è la degna chiusura per un’edizione che ha visto la messa in onda anche del pomeridiano alla domenica pomeriggio contro Mara Venier e la sua Domenica In.

La competizione tra i talenti della scuola, i guanti di sfida tra i prof e il momento di Amici Senior con Nino Frassica hanno consentito al talent di intrattenere il pubblico del sabato sera. Il serale di Amici di Maria De Filippi è andato molto bene dal punto di vista degli ascolti dal momento che ha vinto ogni settimana la sfida degli ascolti.

Amici 2022: ecco chi sono i semifinalisti

La semifinale ha decretato i 5 finalisti. I primi tre posti sono stati aggiudicati da Sissi, Michele e Luigi mentre gli altri due posti andranno a chi vincerà il ballottaggio tra Alex, Dario, Albe e Serena.

Sissi, nome d’arte di Silvia Cesana. La cantante di Erba, classe 1999, ha una voce cristallina e inediti molto alti su Spotify. Prima della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, nel 2019 provò ad entrare ad X-Factor ma Sfera Ebbasta non la scelse, Sempre nel 2019 però ha firmato con l’etichetta discografica Sugar (la stessa di Madame, Sangiovanni, Negramaro). Un suo brano, Per farti paura, è presente nella colonna sonora della serie tv Summertime 3 di Netflix.

Michele Esposito, ballerino di danza classica. Allievo di Alessandra Celentano è arrivato ad Amici 21 a Febbraio ma in pochi mesi ha conquistato il pubblico di Canale 5. Nato a Teverola (Caserta) nel 2000, da piccolissimo si è trasferito a Zurigo per frequentare l’Accademia di Danza dove rimane per sei anni. Qui vince diversi premi, ovvero la medaglia d’oro al Prix De Lausanne nel 2017 e poi, si trasferisce ad Amsterdam.

Luigi Strangis, classe 2001. Cantautore polistrumentista di Lamezia Terme è, forse, il concorrente che è cresciuto maggiormente all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Puntata dopo puntata si è conquistato di diritto attraverso le sue esibizioni il posto tra i finalisti. Concentrato e esplosivo sul palco nasconde una grande sensibilità. L’ ecletticità è il suo punto di forza. L’inedito Tienimi Stanotte è uno dei più amati dal pubblico e scommettiamo sarà uno dei brani estivi più suonati dalle radio.

Alex, nome d’arte di Alessandro Rina, è un cantautore nato a Como il 16 giugno del 2001. Già dall’entrata a settembre, in molti avrebbero scommesso sul suo arrivo in finale. Sui social è uno dei volti più amati insieme a Luigi Strangis. Attualmente è fidanzato con la ballerina Cosmary Fasanelli. La sua Sogni al Cielo è disco d’oro.

Albe, nome d’arte di Alberto La Malfa. Cantautore bresciano di 22 anni. Un percorso in salita nella scuola di Amici che spesso, l’ha portato al paragone pesante con Sangiovanni. Nonostante ciò i suoi inediti sono i più ascoltati su Spotify.

Dario Schirone, ballerino 17enne di Lizzano (Taranto). Ha seguito la sua passione per la danza sin da piccolo e per sostenerlo i genitori hanno fatto molti sacrifici. Attualmente è fidanzato con Sissi. A lui è dovuta l’eliminazione di Carola Puddu.