Quando riprende “Uomini e Donne” nel 2024 dopo le vacanze natalizie?

Quando riprende Uomini e Donne 2024? Il People show dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi, si è preso un lungo periodo di pausa per le feste. Vediamo insieme quando tornerà regolarmente in programmazione.

Uomini e Donne 2024, quando riprende il programma

Venerdì 22 dicembre 2023 è andata in onda l’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne. Il programma infatti ha subito una pausa per i giorni festivi e tornerà in programmazione solo dalla prossima settimana. Durante il periodo natalizio e l’epifania, Mediaset infatti interrompe la programmazione di alcuni dei suoi programmi di punta per trasmettere film dedicati al Natale. L’appuntamento per Uomini e Donne è quindi previsto per lunedì 8 gennaio 2024 su Canale 5, nella consueta fascia oraria delle 14.45.

Solo allora potremmo scoprire cosa è accaduto a Ida Platano, contesa tra i suoi nuovi corteggiatori, e ai tronisti del trono classico. Anche se sembrano essere ancora lontani da una scelta, Brando e Cristian continuano la conoscenza con le loro ragazze tra baci e litigi. Al posto del dating dei sentimenti, in questi giorni stanno andando in onda su Canale 5 alcuni film e serie dedicate al Natale. Previsto anche un doppio appuntamento con La Promessa, soap molto seguita.

Anticipazioni delle prossime puntate U&d

Uomini e Donne riprende l’8 gennaio 2024. In rete sono già circolate alcune anticipazioni su quello che vedremo. Roberta Di Padua abbandonerà il programma ‘per colpa’ di Alessandro Vicinanza, non riuscendo a sopportare la sua voglia di conoscere altre persone. Che possa tornare come tronista come Ida Platano? I fan lo sperano e già hanno invaso la rete con la richiesta a Maria De Filippi. Il cavaliere inoltre manifesterà il suo interesse non solo verso Cristina ma anche verso Asmaa.

Su Mario (corteggiatore di Ida) ci sarà una segnalazione ma la tronista, dopo un chiarimento, non lo manderà a casa. In parallelo uscirà in esterna con Ernesto, volto conosciuto del programma avendo già partecipato qualche anno fa.