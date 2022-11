Tutto pronto per i Mondiali di calcio in Qatar 2022. Il conto alla rovescia sta per scadere. Dal 20 novembre al 18 dicembre si terrà l’edizione 2022 dei Mondiali di calcio. Per la prima volta nella storia del “Pallone”, la rassegna sportiva si terrà in pieno autunno, con la Finale dei Mondiali che andrà in scena ben sette giorni prima di Natale. Ma andiamo a vedere le date, orario partite, dove vederle in tv e streaming.

Quando iniziano i Mondiali di calcio 2022? Data, orario partite, dove vederle in tv e streaming

Un cambiamento storico il fatto di disputare le gare in pieno autunno dettato dalla sede scelta per i Mondiali di calcio in Qatar 2022, in particolare, per il clima che caratterizza il territorio. Alla competizione saranno presenti 32 squadre, suddivise in otto gironi da quattro formazioni ciascuno. Le regole sono le seguenti, in fatto di qualificazione agli ottavi di finale: le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale, dove incomincia la fase a eliminazione diretta.

Italia esclusa dai Mondiali

Come è noto, l’Italia non ha ottenuto il pass per l’appuntamento in Qatar e si tratta della seconda volta consecutiva. Una battuta d’arresto gravissima, dal punto di vista sportivo, per la Nazionale di Roberto Mancini che nel 2021 aveva vinto gli Europei.

Gli stadi che ospiteranno i Mondiali di calcio 2022

Le partite si giocheranno in otto stadi situati in cinque città: la capitale Doha, Lusail, Al Wakhrah, Ar Rayyan e Al-Khor.

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022

GRUPPO A (Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda)

Domenica 20 novembre

Qatar – Ecuador, ore 19.00

Senegal-Olanda, ore 19.00

Qatar – Senegal, ore 14.00

Olanda – Ecuador, ore 17.00

Olanda – Qatar, ore 16.00

Ecuador – Senegal, ore 16.00

GRUPPO B (Inghilterra, Iran, Stati Uniti, Galles)

Lunedì 21 novembre

Inghilterra – Iran, ore 14.00

Stati Uniti – Galles, ore 20.00

Inghilterra – Stati Uniti, ore 20.00

Galles – Iran, ore 11.00

Galles – Inghilterra, ore 20.00

Iran – Stati Uniti, ore 20.00

GRUPPO C (Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia)

Martedì 22 novembre

Argentina – Arabia Saudita, ore 11.00

Messico – Polonia, ore 17.00

Argentina – Messico, ore 20.00

Polonia – Arabia Saudita, ore 14.00

Polonia – Argentina, ore 20.00

Arabia Saudita – Messico, ore 20.00

GRUPPO D (Francia, Australia, Danimarca, Tunisia)

Martedì 22 novembre

Francia – Australia, ore 20.00

Danimarca – Tunisia, ore 14.00

Francia – Danimarca, ore 17.00

Tunisia – Australia, ore 11.00

Tunisia – Francia, ore 16.00

Australia- Danimarca, ore 16.00

GRUPPO E (Spagna, Costa Rica, Germania, Giappone)

Mercoledì 23 novembre

Spagna – Costa Rica, ore 17.00

Germania – Giappone, ore 14.00

Spagna – Germania, ore 20.00

Giappone – Costa Rica, ore 11.00

Giappone – Spagna, ore 20.00

Costa Rica – Germania, ore 20.00

GRUPPO F (Belgio, Canada, Marocco, Croazia)

Mercoledì 23 novembre

Belgio – Canada, ore 20.00

Marocco – Croazia, ore 11.00

Belgio – Marocco, ore 14.00

Croazia – Canada, ore 17.00

Croazia – Belgio, ore 16.00

Canada – Marocco, ore 16.00

GRUPPO G (Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun)

Giovedì 24 novembre

Brasile – Serbia, ore 20.00

Svizzera – Camerun, ore 11.00

Brasile – Svizzera, ore 17.00

Camerun – Serbia, ore 11.00

Camerun – Brasile, ore 20.00

Serbia – Svizzera, ore 20.00

GRUPPO H (Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud)

Giovedì 24 novembre

Portogallo – Ghana, ore 17.00

Uruguay – Corea del Sud, ore 14.00

Portogallo – Uruguay, ore 20.00

Corea del Sud – Ghana, ore 14.00

Corea del Sud – Portogallo, ore 16.00

Ghana – Uruguay, ore 16.00

OTTAVI DI FINALE

Sabato 3 dicembre

Ottavo 1: 1A – 2B, ore 16.00

Ottavo 2: 1C – 2D, ore 20.00

Ottavo 3: 1D – 2C, ore 16.00

Ottavo 4: 1B – 2A, ore 20.00

Ottavo 5: 1E – 2F, ore 16.00

Ottavo 6: 1G – 2H, ore 20.00

Ottavo 7: 1F – 2E, ore 16.00

Ottavo 8: 1H – 2G, ore 20.00

QUARTI DI FINALE

Venerdì 9 dicembre

Quarto 1: Vincente Ottavo 5 – Vincente Ottavo 6, ore 16.00

Quarto 2: Vincente Ottavo 1 – Vincente Ottavo 2, ore 20.00

Quarto 3: Vincente Ottavo 7 – Vincente Ottavo 8, ore 16.00

Quarto 4: Vincente Ottavo 3 – Vincente Ottavo 4, ore 20.00

SEMIFINALI

Martedì 13 dicembre

Semifinale 1: Vincente Quarto 2 – Vincente Quarto 1, ore 20.00

Semifinale 2: Vincente Quarto 4 – Vincente Quarto 3, ore 20.00

FINALE 3º/4º POSTO

Sabato 17 dicembre

Perdente Semifinale 1 – Perdente Semifinale 2, ore 16.00

FINALE

Domenica 18 dicembre

Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2, ore 16.00

Mondiali di Calcio Qatar 2022: dove vederli in tv

Dove si potranno vedere i Mondiali di calcio 2022 in tv? Quali canali trasmetteranno tutte le partite della rassegna sportiva? I diritti esclusivi della trasmissione dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar sono detenuti dalla Rai. La tv di Stato manderà in onda tutti gli incontri sulle proprie reti. Tutto gratis e in chiaro, senza dover pagare abbonamenti e senza restrizioni. La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 gare di Qatar 2022. Tutte le sfide dei gironi e quelle ad eliminazione diretta.

28 delle 64 gare, presumibilmente le più importanti (finale, semifinali e quarti) andranno su Rai 1 in diretta, mentre le altre sfide in esclusiva saranno disponibili su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Il palinsesto dettagliato verrà comunicato nelle prossime settimane. La diretta streaming dei vari match è prevista su Rai Play, sempre gratuitamente.