Chicago Fire e Chicago PD quando iniziano? Con l’arrivo dell’estate tornano due delle serie più amate su Italia 1 per tenerci compagnia nelle giornate più roventi con misteri, intrighi, inseguimenti, tanta azione, ma anche qualche appassionante storia d’amore. Ecco svelate le date di messa in onda sulla Rete giovane di Mediaset che a quanto pare, come accade ormai da qualche anno, terrà ben due appuntamenti fissi a settimana. Il primo – salvo cambiamenti di palinsesto in corso d’opera – di lunedì per Chicago PD, il secondo, per Chicago Fire, il mercoledì.

Quando inizia Chicago Fire e cosa dovremo aspettarci?

Mentre su Sky proseguirà la messa in onda della decima stagione di Chicago Fire, su Italia 1 andrà in onda la nona stagione dell’amatissima serie tv con protagonisti l’affascinante Taylor Kinney e il collega Jesse Spancer.

Da quando? Da mercoledì 8 giugno. L’appuntamento è fissato per la prima serata di Italia 1. Il primo episodio, dal titolo Battesimo di fuoco andrà in onda a partire dalle 21.20. Cosa accadrà? Ebbene mentre il Covid dilagherà per tutta Chicago, Severide e Casey accoglieranno in caserma Gianna Mackey, la sostituta di Emily.

Quest’ultima, insieme a Sylvie, si ritroveranno così a soccorrere un tossicodipendente, ma il salvataggio diventerà rocambolesco perché verranno aggredite dal fratello di quest’ultimo armato di pistola. Nella stessa serata, a seguire, andranno in onda gli episodi intitolati: Sotto pressione e Terapia d’urto.

Chicago PD quando va in onda? Il ritorno del sergente Hank Voight

Lunedì 6 giugno 2022 prenderà il via, su Italia 1, l’ottava stagione della serie Chicago PD. Tre gli episodi in onda: Lotta contro i fantasmi, Una situazione di rischio e L’età dell’innocenza.

Cosa vedremo? Nel primo episodio Atwater si ritroverà a voler dichiarare che è stato l’agente Doyle ad aggredire Page e non viceversa, ma non potrà davvero farlo. Nel frattempo la squadra di Voight sarà impegnata ad indagare su una sparatoria in cui è rimasta coinvolta una bambina.