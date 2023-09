C’è grande attesa per il ritorno di “È sempre mezzogiorno“, il programma di cucina condotto con grandissimo successo da Antonella Clerici su Rai1. Dopo lo stop legato alla stagione estiva, la simpaticissima conduttrice è pronta a fare compagnia ai telespettatori con tante nuove ricette nella casa del bosco.

È sempre mezzogiorno 2023, quando inizia su Rai1

Ci siamo: Antonella Clerici torna alla guida di “È sempre mezzogiorno”, lo show culinario trasmesso ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Rai1. L’appuntamento con la prima puntata della nuova stagione è fissato per lunedì 11 settembre 2023 dalle ore 11.55. Come sempre gli ingredienti principali dello show sono: chiacchiere, buonumore e ricette, ma non mancheranno tanti nuovi ospiti, giochi e le finestre sulle bellezze e le eccellenze gastronomiche della nostra penisola.

La location del programma non cambia: la Clerici è pronta ad accogliere i telespettatori di Rai1 nella casa del bosco in compagnia del suoi amici. Confermato anche tutto il cast entrato nel cuore di milioni di italiani.

È sempre mezzogiorno, ricette e novità

Antonella Clerici è prontissima con la nuova stagione di “E’ sempre mezzogiorno”, il format culinario trasmesso nella fascia del mattino, poco prima dell’ora di pranzo, su Rai1. Lo show di cucina si conferma uno dei successi di mamma Rai grazie alla simpatia della padrona di casa capace di coinvolgere il pubblico e gli ospiti in studio. Tema centrale resta la cucina con ricette sfiziose ed inedite rivisitate per l’occasione con la presenza di ospiti speciali e chef.

Hai una ricetta speciale legata a emozioni, situazioni vissute o momenti particolari? 💛 @antoclerici ti aspetta nella casa del Mezzogiorno! 👉 Scrivi una mail a: [email protected] pic.twitter.com/c3irNJeG79 — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) September 1, 2023

Non solo l’edizione 2023 presenta una grande importante novità. Gli spettatori da casa potranno partecipare al programma preparando con Antonella Clerici una ricetta. Proprio così; l’annuncio è stato fatto sulle pagine social del programma : “Antonella Clerici ti aspetta in studio per preparare il tuo piatto e rievocare il sapore dei tuoi ricordi“. Il pubblico da casa è invitato per la prima volta in assoluto a diventare protagonista. Per partecipare bisogna inviare un’email a ‘[email protected]’.

L’appuntamento con E’ sempre mezzogiorno 2023 è da lunedì 11 settembre su Rai1!