La soap turca La Rosa della Vendetta si sta avviando verso il gran finale di sempre, e dopo aver conquistato milioni di fans la serie tv con Murat Unalmis si prepara a salutare i telespettatori. Ma quando finirà La Rosa della Vendetta? La messa in onda degli episodi conclusivi che faranno calare il sipario sulle vicende di Deva, Zafer e Kemal è previsto per novembre. Le ultime puntate della soap promettono molti colpi di scena.

La Rosa della Vendetta, quando vedremo l’ultima puntata?

Giunta sui nostri teleschermi lo scorso 7 giugno, la dizi turca con Murat Unalmis ha saputo conquistare il cuore di milioni di fans, facendo registrare una media di circa 2 milioni di spettatori fissi a settimana e punte di share del 15%. La fiction ha così dimostrato di riuscire a tenere banco nella fascia prime time della domenica sera di Canale 5, vincendo anche sfide “difficili” come quella che la vede in contrapposizione a “Sempre al tuo fianco” con Ambra Angiolini, in onda nello stesso slot orario su Rai Uno.

Gli appassionati di serie tv turche hanno dimostrato fin dai primi episodi, un grande apprezzamento per questa nuova serie tv, che tra l’altro ripropone Murat Unalmis – già noto al pubblico italiano per aver dato il volto a Demir in “Terra Amara” – nel ruolo di protagonista.

Dopo diversi mesi di programmazione tuttavia, anche “La Rosa della Vendetta” si prepara a mettere la parola “fine”. L’ultima puntata della soap, con il gran finale di sempre La Rosa della Vendetta, è prevista per la fine di novembre.

Come finisce La Rosa della Vendetta

Nei prossimi episodi vedremo Gülcemal cadere in un precipizio. L’uomo non verrà ritrovato e tutti lo crederanno morto. Nell’ultima puntata della serie tv turca Mediaset potremmo però tirare un sospiro di sollievo. Un salto temporale di cinque anni ci permetterà di scoprire che Gülcemal è vivo.

Il protagonista riapparirà nei pressi del porto, dove incontrerà casualmente Cemal, un bambino che sarà scappato dal parco. L’uomo andrà così alla polizia per segnalare la scomparsa del piccolo, ma mentre lui ignorerà di avere un figlio con Deva, il bambino scorgerà in quel volto qualcosa di familiare. Grazie ad alcune foto viste in precedenza Cemal non avrà dubbi sul fatto che Gülcemal sia suo padre, così gli lascerà qualcosa nella borsa. Trovando questo indizio l’uomo capirà che il bimbo avrà a che fare con Deva e vorrà vederci chiaro.

La verità non si farà attendere: Gülcemal scoprirà che Cemal è suo figlio. e potrà abbracciarlo per la prima volta, poi potrà tornare a stringere a sé la moglie Deva.