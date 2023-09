Torna la Nazionale Italiana impegnata nelle Qualificazioni per Euro 2024. Le prime gare del nuovo ct Luciano Spalletti (che ha preso il posto del dimissionario Roberto Mancini) sono infatti previste per settembre. Vediamo insieme contri chi gioca l’Italia e dove la vedremo in tv.

Qualificazioni a Euro 2024, torna in campo l’Italia

Sono 29 i calciatori convocati dal neo Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti per gli impegni verso Euro 2024. Due le gare previste per settembre: la prima contro la Nord Macedonia (il 9 settembre a Skopje) e la seconda contro l’Ucraina (in programma per il 12 settembre a Milano). Tra le novità, c’è la prima convocazione per il difensore della Lazio Nicolò Casale.

La Nazionale si radunerà a Coverciano domenica 3 settembre e si allenerà fino a venerdì 8 per poi partire nel pomeriggio alla volta di Skopje. Al termine del match con la Nord Macedonia, gli Azzurri si trasferiranno a Milano per preparare la sfida in casa con l’Ucraina.

Durante la sua prima conferenza stampa da ct, Spaletti ha dichiarato di voler vedere i suoi giocatori felici di indossare la maglia della Nazionale e ha aggiunto:

“Sono stati giorni intensi. Ho imparato tanto a Coverciano, essere qui da Ct è un’emozione indescrivibile, un sogno che parte da lontano. Da Mancini eredito una buona Nazionale, ha vinto un Europeo, 37 gare di fila che è record mondiale e lui ha lanciato giovani in modo imponente, scoprendo talenti che possono esserci utili. Vero anche che dobbiamo cancellare l’amarezza di due risultati costati la partecipazione al Mondiale. Per vestire questa maglia dobbiamo andare a fare battaglia ovunque”.

Macedonia-Italia: dove in tv

Sarà possibile vedere Macedonia del Nord-Italia in chiaro in tv e in diretta su Rai 1 al termine del Tg1. Il fischio d’inizio è infatti previsto per le 20.45 di sabato 9 settembre 2023. La partita sarà trasmessa anche su Sky.

L’Italia si trova nel gruppo C e dovrà vincere per recuperare punti. La classifica del girone infatti vede l’Inghilterra prima a 12 punti (4 partite giocate, differenza reti +14), l’Ucraina a 6 punti (3 partite giocate, dr +0) e poi l’ITALIA con 3 punti (2 partite giocate, dr +1) e la Macedonia del Nord con 3 punti (3 partite giocate, dr -7). Ultima Malta a 0 punti (4 partite giocate, dr -8).