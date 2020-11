Quel tutorial su come fare la spesa in modo sexy ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social. Soprattutto perché, quel video trasmesso a Detto Fatto, è trapelato in rete proprio durante la giornata contro la violenza sulle donne. Quindi ha avuto ancora più valenza. A distanza di due giorni, la situazione del programma di Detto Fatto è ancora poco chiara. Ed esprime anche Blogo le sue perplessità. Infatti, ad oggi, ancora non si conosce se e quando il programma tornerà in tv. Il momento è molto complesso e, alle luci delle ripercussioni, i vertici della Rai stanno valutando il da farsi.

Detto Fatto tornerà in tv?

Detto Fatto è per il momento sospeso. La puntata della discorsa è stata rimossa (persino da Raiplay) e si cerca di correre ai ripari. Da una parte c’è Bianca Guaccero che sui social ha chiesto scusa per il brutto scivolone, dall’altra la pole dancer, protagonista del siparietto, ha affermato che il video non è stato concepito per essere sessista o discriminatorio, ma solo per strappare un sorriso.

Nell’intervista a Fanpage rivela che l’idea è avvenuta proprio agli autori di Detto Fatto. Il problema c’è, però e va affrontato. Secondo le prime indiscrezioni, il programma per ora è messo in pausa e forse non tornerà in onda neanche lunedì 30 novembre, ma l’appuntamento potrebbe essere rimandato persino all’9 dicembre. Notizia da prendere con le pinze, ma fonti interne fanno sapere che ci sarebbero “forti discussioni per quanto riguarda il programma di Rai Due e sulla sua effettiva utilità nella fascia pomeridiana”.

I retroscena sul futuro del programma Detto Fatto

Non si sta paventando la cancellazione ma, sta di fatto, che le discussioni in atto potrebbe servire a una rimodulazione del programma e a permettere a Detto fatto di arrivare almeno fino a fine stagione. Si parla di un cambio di struttura e di un cambio di autori, così da regalare allo show una nuova impronta. Il tutorial infatti ha scatenato una lunga diatriba sui social che ha interessato anche il mondo politico.

Diversi esponenti dei partiti di destra si sono esposti in merito a quanto accaduto, e anche il direttore di Rai 2 ha espresso il disappunto per lo scivolone a Detto Fatto. Lo show, che fin da quando era sotto la conduzione di Caterina Balivo non era esente da critiche, questa volta ha proprio superato se stesso. Non resta quindi che attendere i risvolti sulla questione.