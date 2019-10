Pupo e le sue tre figlie sono stati ospiti a Live – Non è la D’Urso. Nella puntata di stasera, domenica 20 ottobre 2019, il cantante di “Su di noi” e “Gelato a cioccolato”, insieme a parte della sua famiglia, ha risposto alle critiche degli “sferati” presenti in studio.

Tra gli opinionisti di Live – Non è la D’Urso che si sono schierati contro Pupo, per via del rapporto “poli – amoroso” con la moglie e la compagna, c’è anche Karina Cascella, all’attacco per la scelta affettiva dell’amato artista. Ecco i video Mediaset col momento.