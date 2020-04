Venerdì 17 aprile 2020, in prima serata su Canale 5, è andato in onda il film, in prima tv, dal titolo Puoi baciare lo sposo. Parliamo della pellicola del 2018, diretta dal regista Alessandro Genovesi e il cui cast è formato da attori italiani di punta, sia della fiction che del cinema.

Se Puoi baciare lo sposo diventasse una serie tv per Mediaset: il film, al suo primo passaggio su Canale 5, ha già registrato buoni ascolti

E se Puoi baciare lo sposo diventasse una serie tv per Mediaset? L’ipotesi, apparsa per ora solo sui social, potrebbe diventare realtà? Siamo di fronte ad un progetto cinematografico che andrebbe allungato anche al piccolo schermo?

I buoni ascolti tv registrati dal film, al suo primo passaggio in chiaro, lasciano ben sperare. La prima volta “free” della pellicola su Canale 5 ha appassionato una media di 3.390.000 spettatori, pari al 12,4% di share. Numeri niente male, al giorno d’oggi.

Segno che, anche il pubblico che di solito segue la fiction di Mediaset, ha davvero apprezzato l’opera, la cui trama dà vita ad una commedia d’attualità: un’unione civile tra ragazzi gay che diventa racconto di un amore arcobaleno, senza cliché e in salsa musical.

Insomma, perché non farne una nuova serie, in almeno quattro puntate e che possa far riflettere e allo stesso tempo divertire? Tra l’altro, ci segnalano, la casa di produzione del film è Medusa, società facente parte del gruppo Mediaset.

Puoi baciare lo sposo, con un cast così il successo sarebbe assicurato

Certo è che, a guardare i numeri della prima messa in onda su Canale 5, il cast del film Puoi baciare lo sposo potrebbe portare ad un successo assicurato anche nel caso di un’eventuale nuova fiction.

Se hai, insieme sul set, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo, Diana Del Bufalo, Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Antonio Catania, Dino Abbrescia ed Enzo Miccio, allora lo spauracchio di ascolti tv negativi sarebbe da escludere almeno in parte.

Insomma, si farà mai una serie tv del genere? Basterà o no il riscontro positivo, almeno in termini di dati Auditel e fi cast che funziona, a determinare un nuovo futuro televisivo per la pellicola? Vedremo. Sicuramente, va detto, c’è chi ci spera.