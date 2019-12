Rai 3 Compie 40 anni!! Era il 15 dicembre del 1979 quando partirono le prime trasmissioni sulla neonata rete Rai. In occasione di questa ricorrenza, Paolo Mieli dedica una puntata speciale in prima serata de La Grande Storia, per i primi 40 anni di Rai 3, appunto.

Puntata speciale de La Grande Storia, domenica 15 dicembre in prima serata su Rai 3

Questa puntata speciale de La grande Storia sarà un’occasione ghiotta per ricordare tutti i personaggi che sono nati (e via via cresciuti) a Rai 3. I volti più rappresentativi della rete sono molti. Ci vengono in mente, Aldo Biscardi e Donatella Raffai ad esempio, e poi anche Antonio Lubrano, Michele Santoro, Gad Lerner e moltissimi altri.

Il 15 dicembre 1979 nasceva la rete pubblica che ha dato tante idee

In un primo momento l’idea della rete Rai doveva essere quella di una rete “discola” e irriverente. Fabiana Udenio, annunciatrice 15enne in una sbarazzina tuta fucsia, alle 18.30 del 15 dicembre 1979 aprì le trasmissioni. Dà allora ne è passato di tempo, quasi 40 anni e Rai 3 è cresciuta e ha portato alla luce e al successo trasmissioni che hanno fatto la storia del nostro Paese.

Per esempio per l’informazione, i tg delle sedi regionali sono ancora oggi perno dell’informazione locale. E come dimenticare programmi come:

“ Samarcanda ” di Michele Santoro,

” di Michele Santoro, “ Presa diretta” o “Un giorno in pretura”

“Chi l’ha Visto” con una preparatissima Donatella Raffai che assieme a Paolo Guzzanti tennero a battesimo la prima edizione del fortunato programma.

E la crescita e il successo di molti personaggi tv si deve proprio a Rai 3. Uno su tutti, Piero Chiambretti che condusse negli anni:

“Complimenti per la trasmissione”,

“Il portalettere”,

“Il laureato”.

E come dimenticare Serena Dandini e i fratelli Guzzanti con “La tv delle ragazze”, “Avanzi”, e “Tunnel”?

Altro volto storico di Rai tre è stato Fabio Fazio che con Marino Bartoletti nel 1993 conducevano lo show “Quelli che il calcio” per poi traslocare su Rai 2 nel 1998.

E poi ancora, i critici Marco Giusti ed Enrico Ghezzi, inventori del programma del 1989 Blob che “fa tv con la tv”. Il Processo di Aldo Biscardi dove parlava delle partite di calcio con un giorno di ritardo ma registrava ascolti record!

I programmi di divulgazione a Rai 3 un vero pilastro nei palinsesti Rai

Altra specialità di Rai 3 sono e sono stati i programmi di grande divulgazione che uniscono brio e cultura, spesso rivolti al pubblico più giovane, come:

“Geo”,

“Alle falde del Kilimangiaro”,

“Per un pugno di libri”,

E naturalmente “La grande storia”.

Paolo Mieli al timone de “La Grande Storia” domenica 15 dicembre grazie alle testimonianze di tanti protagonisti che hanno reso grande Rai 3 ripercorrerà i momenti più significativi di questa rete.

Sarà presente in studio il dirigente Angelo Guglielmi (alla guida della rete dal 1987 al 1994), l’autore Bruno Voglino e il giornalista e conduttore Corrado Augias.