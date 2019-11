Dopo aver sparato a Bill, per Taylor torna il sereno? Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 7 novembre 2019, Ridge ha chiesto a Brooke di non disapprovare in maniera così aspra il comportamento della donna. Intanto, Steffy ha invitato a casa sua parte del team della linea di moda Intimates: Zoe si è presentata insieme al padre Reese, a quanto pare colpito da una delle presenti… Rivediamo la puntata intera di Beautiful di oggi, nel nuovo video Mediaset disponibile in streaming on demand.